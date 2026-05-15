Arévalo juramenta a nuevo fiscal general en Guatemala

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Guatemala–El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, juramentó este viernes a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.

Durante el acto oficial, el mandatario indicó que la designación se realizó en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y deseó al nuevo titular del ente investigador “claridad, sabiduría y una ética inquebrantable” para desempeñar sus funciones.

La juramentación incluyó el juramento de fidelidad establecido en el artículo 154 de la Constitución de Guatemala. García Luna sustituirá en el cargo a Consuelo Porras, quien concluye su gestión al frente del Ministerio Público.

El nuevo fiscal general fue seleccionado por Arévalo tras el proceso desarrollado por la Comisión de Postulación, encargada de conformar la nómina final de candidatos. En abril pasado, García Luna presentó ante esa instancia un plan de trabajo enfocado en independencia institucional, modernización del Ministerio Público y fortalecimiento de la atención a víctimas.

Según información oficial, la nueva administración del ente investigador iniciará funciones el próximo 17 de mayo y se extenderá hasta mayo de 2030.

Las autoridades también confirmaron que ya se realizaron reuniones de transición entre los equipos de Consuelo Porras y Gabriel García Luna, con el objetivo de desarrollar un proceso ordenado y técnico para el relevo institucional.

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