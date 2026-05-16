Sábado sofocante para Guatemala

Este sábado termina con broche de oro la ola de calor que ha afectado gran parte del país con temperaturas ardientes (Las temperaturas arriba de lo normal seguirán en oriente y norte 3 días más).

Las temperaturas máximas oscilarán de la siguiente manera:

Oriente 39

Norte 39-40

Suroccidente 36-37

Verapaces 31

Ciudad de Guatemala 31

Occidente 26

Altiplano 25

Desde el domingo aumenta la humedad y tendremos condiciones propicias para el inicio de la temporada de lluvias de forma paulatinamente en el país.

Ojo: el calor seguirá la siguiente semana pero no con temperaturas excesivamente calurosas como en las últimas semanas, por lo no estaríamos bajo la ola de calor, lo cual se define como: temperaturas máximas y mínimas arriba de lo normal durante 3 a 5 días de forma consecutiva en una región determinada.

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