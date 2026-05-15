Arévalo anuncia medidas para recuperar el control del sistema penitenciario de Guatemala

Día a Día News

Guatemala–El presidente de Bernardo Arévalo aseguró que el Gobierno impulsa una serie de acciones para fortalecer y modernizar el Sistema Penitenciario, con el objetivo de recuperar el control de las cárceles y reforzar la seguridad pública en el país.

Durante una actividad oficial realizada en la Escuela de Estudios Penitenciarios, el mandatario encabezó la entrega de 20 vehículos destinados al traslado de privados de libertad y al fortalecimiento de la movilidad operativa del sistema.

Según explicó el gobernante, estas medidas forman parte de una estrategia enfocada en mejorar el control de los centros penitenciarios y evitar que sean utilizados para actividades criminales o estructuras vinculadas al crimen organizado.

Arévalo afirmó que la modernización busca garantizar que las cárceles funcionen como espacios orientados al cumplimiento de condenas y procesos de rehabilitación, bajo control de las autoridades del Estado.

El mandatario también sostuvo que el fortalecimiento del sistema penitenciario es parte de una política más amplia relacionada con la seguridad y la justicia en Guatemala. En ese contexto, señaló que el Gobierno trabaja en la construcción de dos cárceles de máxima seguridad y en la incorporación de nuevos guardias penitenciarios para ampliar la capacidad operativa de la institución.

De acuerdo con las autoridades, el plan incluye procesos de depuración interna, profesionalización del personal y la creación de una carrera penitenciaria para los agentes del sistema.

Durante su discurso, Arévalo indicó que la estrategia busca reducir el impacto de las estructuras criminales dentro de los centros penales y reforzar las condiciones de seguridad tanto para la población como para el personal penitenciario.

El presidente reiteró que el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de la ley son parte de las medidas impulsadas por su administración para enfrentar la criminalidad y mejorar el funcionamiento del sistema de justicia.

Además, las autoridades guatemaltecas reconocen que el sistema penitenciario enfrenta problemas de hacinamiento y limitaciones operativas, situación que, según el Gobierno, ha facilitado durante años la operación de estructuras criminales desde las cárceles.

Como parte de las acciones anunciadas, el Ejecutivo aseguró que continuará implementando medidas de modernización y ampliación de infraestructura penitenciaria.

Compartir esta nota