Reforma de pensiones evitará que empleadores se queden con el aporte de los trabajadores para las AFP

Escucha este artículo Escucha este artículo

La propuesta del anteproyecto de Ley para la Reforma de Pensiones, presentada garantizará que en lo sucesivo ningún empleador se apropie de las cotizaciones previsionales descontadas a los trabajadores, como ha ocurrido por parte de algunos malos empresarios con el sistema actual, afirmó el ministro de Trabajo, Rolando Castro.



El titular de Trabajo, Rolando Castro, quien acudió a la Comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa, que estudia la propuesta para someterla a consideración del Pleno, previa aprobación del dictamen favorable, detalló que, hasta la fecha, un total de 112,448 trabajadores han sido afectados al no poder pensionarse, debido a que 2,563 patronos les descontaron la aportación laboral para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero que no las han transferido a estas.



Según el funcionario, a estas malas empresas no solo no les bastó no aportar el 7.75 % que la actual Ley de Pensiones les establece, sino que también se quedaron con las cuotas descontadas a los trabajadores, quienes para pensionarse deberán trabajar entre dos y cuatro y más años.



“De los aproximadamente 940,000 empleados formales que hay en el país, arriba de 100,000 no les están enviando sus aportaciones a las AFP. El empleador pasa el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, pero no envía el dinero para el aspecto previsional”, reiteró el titular del Ministerio de Trabajo.



Por este delito, hay algunos empleadores que fueron procesados y tuvieron que pagar lo adeudado a las AFP y otros están presos, incluyendo un exalcalde de San Salvador que se apropió de las retenciones hechas a los empleados municipales.



Quedarse con los montos descontados a los trabajadores, además de golpear el fondo de pensiones, es un daño irreversible para los empleados, que tienen que trabajar hasta más de 4 años para pensionarse, enfatizó el funcionario, quien añadió que con la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), establecido en la reforma, se tendrá un ente rector y supervisor para que todos los patronos cumplan la obligación de enviar a las AFP las cuotas previsionales descontadas a los trabajadores, juntamente con el aporte del empleador.





612 total views, 612 views today