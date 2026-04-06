Rescatan cuerpo de coronel tras volcamiento de lancha en Barra de Santiago

Día a Día News

ElSalvador–El cuerpo de un coronel de la Fuerza Armada fue recuperado este lunes por equipos de socorro, luego de un accidente acuático ocurrido el domingo en la Barra de Santiago, en el occidente del país.

La víctima fue identificada como Nelson Martínez, de 61 años, quien falleció por asfixia por inmersión tras el volcamiento de la lancha en la que se transportaba frente a la playa El Zapote. En el mismo incidente, otras tres personas resultaron lesionadas y recibieron atención en el lugar.

El director de Protección Civil, Luis Amaya, confirmó que el hecho forma parte de una serie de emergencias registradas durante el fin de semana en distintas zonas costeras. Según explicó, el rescate del cuerpo se complicó por las condiciones del mar.

En un caso separado, autoridades reportaron el rescate de nueve personas en la playa El Cuco, en San Miguel, luego de que la embarcación en la que viajaban se volcara. De acuerdo con información oficial, el percance habría sido provocado por el fuerte oleaje y fallas mecánicas.

Las personas afectadas fueron trasladadas a un lugar seguro y se encontraban en condición estable. En este operativo participaron elementos de la Marina Nacional y cuerpos de socorro.

Además, durante el sábado, la Unidad Acuática de Politur asistió a un menor de 17 años y a un adulto que fueron arrastrados por corrientes marinas en la playa Metalío, en Acajutla.

Protección Civil informó que, en la etapa final del período vacacional de Semana Santa, al menos 37 personas han fallecido, de las cuales 11 murieron por ahogamiento.

Por otra parte, se mantiene la búsqueda de un hombre reportado como desaparecido en el río Lempa, en Nueva Concepción, Chalatenango. Según el informe oficial, la persona ingresó al río junto a otras cuatro, presuntamente bajo efectos de bebidas alcohólicas, durante la madrugada del lunes.

Compartir esta nota