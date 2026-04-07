Semana Santa deja 39 fallecidos, la mayoría por accidentes de tránsito

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ElSalvador–Las vacaciones de Semana Santa en El Salvador cerraron con un total de 39 personas fallecidas, según el consolidado presentado por el sistema de Protección Civil, correspondiente al período del 28 de marzo al 5 de abril.

De acuerdo con las autoridades, 28 de las muertes ocurrieron en accidentes de tránsito, mientras que otras 11 personas perdieron la vida por asfixia por inmersión en distintos puntos turísticos del país.

El Viceministerio de Transporte informó que, aunque se reporta una reducción en la cifra de fallecidos por siniestros viales, los accidentes dejaron además 355 personas lesionadas, lo que representa un incremento del 7 % en comparación con el mismo período del año anterior. Las autoridades señalaron que el Lunes y el Viernes Santo concentraron la mayor cantidad de muertes por percances viales.

En cuanto a los casos de personas ahogadas, Protección Civil detalló que los hechos se registraron en playas, ríos y lagos. Entre las víctimas se encuentran hombres y una menor de edad, en incidentes ocurridos en zonas como el lago de Ilopango, Costa del Sol, Sonsonate, San Miguel Tepezontes y Usulután, entre otros puntos.

Las autoridades indicaron que algunos de los casos estuvieron relacionados con el ingreso a zonas restringidas o fuera de horario de vigilancia, así como con el consumo de bebidas alcohólicas.

Durante el período vacacional, las instituciones de socorro realizaron 179 rescates acuáticos, de los cuales 55 fueron catalogados como simples y 124 como profundos, en diferentes playas del país.

Protección Civil también informó que se mantiene la búsqueda de una persona que fue arrastrada por el río Lempa en el distrito de Nueva Concepción.

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