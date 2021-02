Restaurante New China pagará miles de dólares para resolver el juego de acoso sexual y represalias de la EEOC

El restaurante New China ubicado en Medford en el condado de Jackson pagará $ 120,000 y brindará otro alivio significativo para resolver una demanda por acoso sexual presentada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de Estados Unidos, anunció hoy la agencia.

De acuerdo con la demanda acusa a los gerentes de restaurantes masculinos de New China en repetidas ocasiones de atacar a las empleadas de entre 15 y 20 años con comentarios sexuales y toques inapropiados que escalaron desde abrazos no deseados hasta manoseos.

Asimismo dice que en sus 50 años, el gerente trabajaba principalmente en el turno de noche. Como hablaba inglés y chino, se confiaba en él para administrar a los trabajadores de habla inglesa, que incluían a las mujeres jóvenes.

Según dijo la EEOC, en un caso le pidió a una empleada de 15 años que le enviara un mensaje de texto con fotos de ella desnuda, lo que resultó en que la policía de Medford lo arrestara en el trabajo por abuso sexual de un menor.

A pesar de la eventual declaración de culpabilidad del gerente por un delito menor de acoso, así como de las repetidas quejas de los empleados, el restaurante le permitió regresar al trabajo y no pudo detener su comportamiento mientras que New China despidió a una empleada poco después de que denunciara la conducta del gerente, y que otra sintió que no tenía más remedio que renunciar.

El acoso sexual en el lugar de trabajo y las represalias por quejarse violan el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, por lo que después de intentar por primera vez llegar a un acuerdo previo al litigio a través de su proceso de conciliación la EEOC presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los EE. UU.

El decreto por consentimiento de tres años que resuelve la demanda otorga $120,000 a cinco ex empleadas y la empresa debe brindar capacitación sustancial contra la discriminación al propietario, gerentes, supervisores y empleados, así como capacitación sobre cómo investigar denuncias de acoso sexual y represalias.

De igual manera el restaurante también revisará sus políticas y procedimientos y publicará un aviso para los empleados sobre el decreto de consentimiento y los derechos de los empleados.

La directora de la oficina local de Seattle, Nancy Sienko, dijo: “Felicitamos a Nueva China por trabajar para resolver este asunto y reconocemos sus esfuerzos para prevenir el acoso en el lugar de trabajo en el futuro”.

Sienko agregó: “Como se señaló en el informe del Grupo de trabajo selecto de la EEOC sobre el estudio del acoso en el lugar de trabajo , los factores que aumentan el riesgo de acoso incluyen la presencia de muchos trabajadores jóvenes y espacios de trabajo aislados, como el trabajo en turnos nocturnos. Los empleadores deben enviar un mensaje claro a estos trabajadores vulnerables de que es seguro denunciar conductas no deseadas y que las quejas se abordarán de manera proactiva ”.

Por su parte, la abogada litigante principal de la EEOC, Teri Healy, dijo: “También es fundamental prestar atención cuando existen importantes disparidades de poder en su lugar de trabajo. Los empleadores deben aplicar las reglas del lugar de trabajo de manera uniforme, sin hacer excepciones para un gerente altamente valorado, no sea que esa persona comience a considerarse inmune a las consecuencias de una mala conducta “.

El sitio web Youth @ Work de la EEOC presentó información para adolescentes y otros trabajadores jóvenes sobre la discriminación laboral, incluidas guías curriculares para estudiantes y maestros y videos para ayudar a los trabajadores jóvenes a aprender sobre sus derechos. y responsabilidades.