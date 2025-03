Rodrigo Guirao hace suspirar a muchas en «Me Atrevo a Amarte»

El esperado estreno de Me Atrevo a Amarte, la nueva telenovela de TelevisaUnivision, llega a la pantalla con una historia apasionante que promete conquistar a la audiencia. Protagonizada por el reconocido actor Rodrigo Guirao Díaz y la talentosa actriz Kimberly Dos Ramos, esta producción combina romance, intriga y grandes actuaciones en una historia que mantendrá a los espectadores al filo de la emoción. Se transmite en México de lunes a viernes a las 6:30 PM por el canal de Las Estrellas.

Rodrigo, quien ha cautivado al público con su talento y carisma en exitosas producciones internacionales, asume un nuevo reto en su carrera al dar vida a un personaje lleno de matices y profundidad emocional. Por su parte, Kimberly aporta su inigualable presencia y talento para dar vida a una protagonista fuerte y decidida. Me Atrevo a Amarte se perfila como una de las apuestas más fuertes de la televisora para este año.

«Es un proyecto que me llena de entusiasmo y en el que he puesto mucho corazón. Es una historia pasional. Hay muchos secretos, sorpresas para la audiencia en cada capítulo, eso fue lo que más me atrajo. Drama y pasión en medio del paisaje mexicano», explica el actor, quien interpreta a Alejandro Sánchez-Guerra Méndez. El histrión es recordado en México, Estados Unidos y Latinoamérica gracias a sus destacado trabajo actoral co-protagonizando Rubí, Corazón Guerrero y Juego de Mentiras.

Subrayó: «Es un bonito proyecto donde filmamos con la naturaleza, con costumbres mexicanas, con caballos», asegura Guirao, argentino orgulloso de que en México se hagan estas historias.

La telenovela se desarrollará en locaciones al interior de la República Mexicana, con la finalidad de retratar el ambiente campirano que persiste, aunque muchas veces no es visible, en el país y en las historias que ahí se crean. Este enfoque busca enaltecer las tradiciones y paisajes que forman parte de la riqueza cultural de México.

Además, la telenovela cuenta con figuras de primer nivel, como Marlene Favela, quien dará vida a una villana imponente, y los destacados actores Karyme Lozano, César Évora y Horacio Pancheri, quienes aportarán su experiencia y carisma a esta ambiciosa producción.

