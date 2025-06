Sabores de la Vida con la Música en su Nuevo Álbum “El Saborcito de tu Amor”

El reconocido cantautor dominicano Frank Ceara presenta su más reciente producción discográfica titulada “El Saborcito de tu Amor”, un álbum que fusiona experiencias de vida con una rica variedad de ritmos y colaboraciones estelares.

Este nuevo proyecto musical, que comenzó a gestarse en 2020 durante el período de pausa forzada por la pandemia, revela una faceta íntima y creativa de Ceará. En un tiempo donde los escenarios permanecieron en silencio, el artista encontró en sus pasiones por la cocina y la composición un canal para expresar amor, solidaridad y los profundos sentimientos que ahora comparte en estas 11 canciones.

“El Saborcito de tu Amor” es un álbum auténtico que evoca la esencia de Frank Ceara en cada melodía. La producción combina magistralmente bachata, balada y merengue, con arreglos musicales del maestro Pengbian Sang y el propio Juan Luis Guerra.

El disco incluye siete composiciones originales de Ceará, dos covers y la participación de dos autores invitados. Destaca el pambiche “Así Bonito”, donde comparte autoría e interpretación junto al legendario Juan Luis Guerra, quien también produjo el tema junto a Janina Rosado.

A lo largo del álbum, Ceara se acompaña de grandes amigos y colegas en emotivos duetos: canta bachata junto a Danny Rivera en “No hay Distancia”, comparte “La Receta Perfecta” en ritmo de bachata con Adalgisa Pantaleón, y unae su voz a la de Daniel Santacruz en la bachata “Si algún día la ves”. Un toque familiar y especial lo brinda su sobrino Mario Ceará, con quien interpreta “¿Qué Pasará?” También en bachata.

Además del tema homónimo, las composiciones de Frank Ceara incluyen “Tan cerca de tu amor”, “Te soñé de blanco” (un merengue grabado en 2023 inspirado en las bodas), “Tú me pones loco” (el primer sencillo del álbum, un merengue romántico) y “Tierra prometida” (un merengue que rinde homenaje a su país natal). El álbum se completa con la balada “Tú no sabes”, autoría de Carlos Luis y Elena Ramírez, con arreglos de Su-Chan Sang.

«‘El Saborcito de tu amor’ es uno de mis más grandes regalos en 35 años de carrera en el medio artístico. Me estoy regalando algo que necesitaba, con gente muy querida y muy amada que Dios me regaló. Espero que el público reciba y acoja con cariño y el mismo sabor, igual como yo he disfrutado cada una de las canciones que componen esta nueva producción», expresó Frank Ceara.

El lanzamiento oficial del álbum se celebrará hoy, miércoles 28 de mayo de 2025, durante la presentación del programa “Luna Llena” que se transmite por Radio Televisión Dominicana de lunes a viernes de 9:00 a 10:30 de la noche.

Listado de Canciones:

Así Bonito (Autores: Frank Ceara y Juan Luis Guerra) – con Juan Luis Guerra El Saborcito de tu Amor (Autor: Frank Ceara) La Receta Perfecta (Autor: Frank Ceara) – con Adalgisa Pantaleón Te soñé de blanco (Autor: Frank Ceará) Tú me pones loco (Autor: Frank Ceará) Tierra Prometida (Autor: Frank Ceará) Tan cerca de mi Corazón (Autor: Frank Ceará) Si algún día la ves (Autor: Francis Cabrel) – con Daniel Santacruz No hay distancia (Autor: Leonor Porcella de Brea) – con Danny Rivera ¿Qué pasará? (Autor: Mario Ceará) – con Mario Ceará Tú no sabes (Autores: Carlos Luis y Elena Ramírez)

