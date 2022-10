Sacando los pasos prohibidos en Educación￼

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por Mauricio Rodríguez

Hace unos días el gremio docente, se quejaba de que las guías de trabajo por asignatura ya no se encontraban en el sitio, que para tal efecto había determinado el Ministerio de Educación, es que esta alternativa surge como una medida emergente en el contexto de la pandemia por COVID 19, para dar continuidad al sistema educativo salvadoreño, el cual estaba articulado al Instituto Nacional de Formación Docente INFOD y con el apoyo de canal 10 para retransmitir un sistema de clases, apoyándose de manera interinstitucional y lograr así contribuir a reducir la brecha digital que tanto se habla y por ende mejorar la calidad educativa a nivel nacional, no solo por el hecho de que los 50.000 docentes están capacitados en el uso de tecnologías y con sus equipos tecnológicos asignados, sino que también los alumnos todos en el sistema publico cuentan ahora con sus tablets o computadoras, y hablamos de un millón trescientos mil estudiantes beneficiados, hasta allí todo se ve muy bien y pinta la cosa como muy favorable, pero es que también hay que analizar que el fmln dieciocho meses antes de su debacle electoral, al ver que sus reales posibilidades de ganar la presidencia en un tercer periodo eran virtualmente imposibles, crearon puestos de trabajo se dice que cerca de cuarenta mil entre simpatizantes, miembros y militantes de dicho instituto político y establecieron la estrategia del caballo de troya al estar dentro del gobierno sin ser gobierno pero listos para activarse en el momento oportuno, esta fue la jugada en el INFOD donde su director fue recientemente destituido por pretender desarrollar una agenda oculta y gozando del acompañamiento de personeros del Ministerio de Educacion,INFOD Y Canal 10 en lo que a divulgación de contenido “educativo “ se refiere.

Lo cierto es que la acción detectada y que derramo la copa fue un video sugerente que motiva las relaciones entre adolescentes del mismo sexo y no es que se tenga una mentalidad retrograda, es que simplemente esa acción no se puede estimular o permitir en un centro educativo, es decir, así como los manuales de convivencia no permiten noviazgos entre personas de sexo diferente, de igual manera no se puede no se debe de permitir lo otro, esto no es enviar un mensaje de discriminación, es que las cosas deben llevar un orden, vivimos en una sociedad religiosa y por ende conservadora pues la escala de valores inculcada desde la familia y reforzada por la escuela nos enseña que existen familias nucleares (padre, madre y sus hijos), extensas (padres, madres, hijos, tíos abuelos,etc) y las familias monoparentales donde existe al frente ya sea el padre o la madre; pero no existe una familia diferente o integrada por personas con una orientación sexual diferenciada, al menos de carácter formal o legal.

Debo de aclarar que nuestro sistema educativo público, es laico lo que significa que se atiende a alumnos de diferentes religiones y se les respeta como tal, de igual manera se atiende a niños, jóvenes y adolescentes con orientaciones sexuales diferentes y de igual manera se les atiende y se les respeta como tal, esto aclara en gran medida el deber ser de la escuela salvadoreña, pero no podíamos ir en contra sentido con instituciones de gobierno manipulando el tema de contenidos programáticos y que de manera sutil pretendan incursionar sus orientaciones basadas en una agenda política preestablecida.

Ante esta situación la cara mas visible de las destituciones fue la del Director Nacional del Instituto Nacional de Formación Docente y se dice además, la destitución de otros personajes en canal 10 y el Ministerio de Educación, es previsible analizar que hay muchos mas enquistados en mandos medios y con bajos perfiles, listos para activarse a la señal de sus patrones y son entre ex funcionarios, gente incondicional, que sacan información y la trasladan y de eso hay muchas pruebas y nombres de personajes oscuros y nefastos que ahora se esconden bajo los escritorios para no ser detectados, la mala noticia es que Juan Pueblo nuestro coloquial personaje siempre les detecta y sin pelos en la lengua les señala y además los expone

Sacar los pasos prohibidos en nuestro léxico coloquial es referirse a la acción de bailar de una manera inusual y eso mismo ocurrió con el polémico video y otras literaturas incluidas en las guías de estudio de nuestros estudiantes, lo importante es que fue detectado y el actual gobierno tomo cartas en el asunto en beneficio de nuestra población educativa, es decir ahora si sacaron los pasos prohibidos

232 total views, 232 views today