Salud mantiene bajo control el covid, la viruela símica, no hay casos de cólera y se mantienen cero fallecidos por dengue

El ministro de Salud, Francisco Alabí, hizo un balance sobre la situación del covid-19 en el país, así como los casos de viruela del mono.



Con respecto al covid, Alabí destacó que el país mantiene los casos confirmados al mínimo; con la viruela símica, de los 11 pacientes detectados, ocho fueron dados de alta; además, destacó que no hay cólera ante casos dados en la región y cerca de cumplir dos años que no es registrada una letalidad por dengue.



Según Alabí, la clave de los exitosos resultados en salud pública son la prevención y preparación del sistema, el equipamiento y la disposición de todo el personal para estar atento y reaccionar de la mejor forma ante estas enfermedades.



En el tema de viruela símica el país mantiene indicadores favorables en la región. El Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) reporta que en Guatemala han detectado 43 casos, Costa Rica 7, Honduras 6 y Panamá 16



En lo que respecta al cólera, el ministro de Salud Francisco Alabi afirmó que a la fecha no han confirmado ningún caso. El cólera es una enfermedad que ya causó 35 muertos en Haití, 47 casos confirmados y 560 sospechosos.



Desde que se conocieron los primeros casos en Haití y se dio la alerta, en el país se tomaron las acciones necesarias, para la contención epidemiológica y el entrenamiento del personal de la salud en la activación de protocolos de atención con acompañamiento de la OPS/OMS.



Otro de los indicadores a favor en salud pública es la ausencia de personas fallecidas por dengue en El Salvador en casi dos años.

