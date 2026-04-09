Salud confirma 11 casos importados de sarampión y descarta transmisión local en El Salvador

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ElSalvador–El Ministerio de Salud informó que El Salvador registra 11 casos confirmados de sarampión, todos catalogados como importados, es decir, contraídos fuera del territorio nacional. De estos, ocho pacientes ya recibieron el alta médica.

El titular de la institución, Francisco Alabi, detalló que no existe evidencia de contagio comunitario dentro del país. Según explicó, los casos fueron detectados mediante los sistemas de vigilancia epidemiológica y, en su mayoría, están vinculados a contagios originados en Guatemala, mientras que uno corresponde a México.

Las autoridades sanitarias mantienen bajo seguimiento a cerca de 200 personas que han tenido contacto con los casos confirmados. Este monitoreo responde al período de incubación del sarampión, que puede variar entre siete y 21 días, durante el cual podrían manifestarse nuevos contagios.

Como parte de las medidas de prevención, el Ministerio de Salud anunció una campaña nacional de vacunación que incluirá visitas casa por casa. La estrategia busca inmunizar a unos 30,000 niños de entre seis y once meses de edad, además de reforzar la vacunación en unidades de salud a nivel nacional.

En paralelo, la Asociación de Pediatría de El Salvador advirtió sobre el riesgo de ingreso de nuevos casos debido al aumento de la movilidad internacional y la presencia de brotes en países cercanos como Estados Unidos, México y Guatemala. La gremial reiteró que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible mediante la vacunación, e instó a mantener los esquemas de inmunización al día.

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