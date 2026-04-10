Salud lanza campaña de vacunación nacional tras detectar casos importados de sarampión

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ElSalvador–El Ministerio de Salud confirmó 11 casos de sarampión en El Salvador e inició este viernes 10 de abril una campaña nacional de vacunación para reforzar la protección de la población, ante el incremento de contagios en la región.

El titular de la institución, Francisco Alabi, informó que todos los casos registrados son importados, principalmente desde Guatemala y México, y aseguró que no existe transmisión comunitaria en el país. De los pacientes confirmados, ocho ya fueron dados de alta y tres permanecen en observación, sin presentar complicaciones graves.

Como parte del control sanitario, cerca de 200 personas se mantienen bajo vigilancia epidemiológica durante un periodo de hasta 21 días, correspondiente al tiempo de incubación del virus.

La jornada de vacunación está dirigida a toda la población, con énfasis en niños de entre 6 y 11 meses de edad, quienes recibirán una dosis adicional como refuerzo. Las autoridades proyectan inmunizar a unos 30,000 menores mediante visitas casa por casa y atención en establecimientos de salud.

El refuerzo de medidas ocurre en un escenario regional marcado por el aumento de casos. En las Américas se reportan más de 14,000 contagios de sarampión, una enfermedad altamente transmisible.

Especialistas en pediatría señalan que una persona infectada puede contagiar a múltiples individuos susceptibles, lo que obliga a mantener coberturas de vacunación superiores al 95 % para prevenir brotes.

El virus se propaga por el aire a través de gotículas respiratorias, incluso antes de que aparezcan los síntomas, lo que incrementa el riesgo de transmisión.

El sarampión inicia con fiebre alta, tos, secreción nasal y enrojecimiento ocular. Posteriormente aparece una erupción en la piel que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo, además de manchas características dentro de la boca.

El periodo de contagio abarca desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido.

Aunque en muchos casos la enfermedad se resuelve sin complicaciones, puede provocar neumonía, encefalitis o afectaciones visuales, especialmente en personas no vacunadas.

Las autoridades destacan que el país mantiene altos niveles de vacunación, con coberturas superiores al 96 % en los esquemas aplicados, lo que reduce la probabilidad de transmisión local.

El último caso registrado en El Salvador data de 1996, tras la epidemia de 1989 que dejó decenas de fallecidos y miles de afectados.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a completar los esquemas de vacunación y acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma sospechoso.

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