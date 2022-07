Salvadoreños aplican a nuevas plazas temporales de trabajo en Canadá

Escucha este artículo Escucha este artículo

Las oficinas del Ministerio de Trabajo en San Salvador y las que funcionan en el resto de las cabeceras departamentales lucieron abarrotadas de aspirantes a una plaza temporal de empleo en Canadá en la industria de la construcción, dentro del programa Migración Laboral.

Entrevistas a los aspirantes para aplicar a las plazas de trabajo temporal en Canadá.

“La convocatoria para ir a laborar a Canadá de forma temporal, ha sido un éxito”, resumió el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien pidió a los aspirantes, que sean seleccionados, que cumplan con lo establecido en el contrato y vayan a poner en alto el nombre de El Salvador.



“Lo que nosotros queremos ofrecer a todos y cada uno de ustedes es una oportunidad de empleo, y esas personas que sean seleccionadas vayan a dejar en alto el nombre de El Salvador, porque es una buena cantidad de espacios que nos han ofrecido para estas plazas”, dijo el funcionario a quienes llegaron a presentar sus hojas de vida a las oficinas del ministerio en San Salvador.



En esta ocasión se solicitó que los aspirantes sean expertos en el trabajo de carpintería, instalación de ventanas y pintura de edificaciones, además de no tener fobia a las alturas, haber cursado como mínimo el noveno grado y tener conocimientos básicos de inglés.



Castro explicó a los asistentes que quienes no sean seleccionados en esta convocatoria, no significa que quedan fuera del programa, sino que serán tomados en cuenta para próximas colocaciones en el referido país, que sigue abriendo oportunidades laborales para la mano de obra salvadoreña.



El Programa de Migración Laboral, busca que más salvadoreños puedan optar a una plaza de trabajo temporal en Canadá, y así migrar de una forma legal, ordenada y segura sin arriesgar su vida y la integración familiar.



El Programa de Migración Laboral fue lanzado a finales del 2019, con el envío de un grupo de salvadoreños a Estados Unidos y a mediados del 2021 viajó el primer contingente a Canadá. El ministro Castro reitera, además, que este año se enviará a los primeros salvadoreños para trabajar a Italia y España, que han acogido el programa.

