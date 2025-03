Se preparan con todo

El béisbol salvadoreño tiene varios retos internacionales durante este 2025, en diversas categorías, entre ellos los XIII Juegos Deportivos Centroamericanos a celebrarse en el mes de octubre en Guatemala, por lo que la Federación Salvadoreña de Béisbol inició rápidamente un detallado y exigente plan de trabajo con todas las preselecciones nacionales, bajo la batuta del manager William Ponce.

El “Tigre” Ponce, quien en su época de activo llegó a firmar con la organización de los Padres de San Diego en la pelota norteamericana, así como es un principal referente del béisbol local y de selecciones nacionales en las últimas décadas, asumió la dirección combinado mayor, así como también aplica su plan trabajo a otras selecciones infanto juveniles, teniendo la meta de tenerlas activas durante todo el año para que lleguen en condiciones óptimas a sus respectivos torneos internacionales.

“Desde inicios del mes de enero comenzamos a trabajar haciendo visorías en Santa Ana y La Unión. En Santa Ana hemos descubierto mucho talento en las categorías 9-10, 11-12 y 13-14 años, entre ellos uno chico de apellido Aguirre que tiene un potencial increíble, él está viniendo a entrenar lunes y miércoles acá en San Salvador. En La Unión estamos trabajando con la Pony League para ver todo el talento que tienen, nos hemos encontrado con muchas sorpresas en esas mismas categorías. Este mismo trabajo lo estamos haciendo con las academias que están en San Salvador, dándole seguimiento a los peloteros”, comentó Ponce en el diamante del Parque Saturnino Bengoa.

“Tenemos activa a las categoría U10 y la U12 que entrenan martes y jueves a las 2:30 pm, así como a la U15, que trabaja los lunes, miércoles y jueves (2:30 pm). Las categorías U18, U23 y la Selección Mayor trabajan desde las 6:30 pm, los días lunes, miércoles y viernes. Hoy cumplimos nuestra unidad de entrenamiento número 12. Tenemos una buena cantidad de peloteros que se han integrado a los procesos y sé que poco a poco vamos a ir avanzando”, agregó.

El piloto de la azul y blanco también le ha dado seguimiento a una serie de atletas fuera de nuestras fronteras con sangre cuscatleca.

“Hemos descubierto el talento de hijos de salvadoreños en Estados Unidos. Tenemos un listado por los momentos de 22 peloteros en las diferentes categorías, empezando desde la U10 hasta la división mayor. Esto nos va a nutrir para tener un abanico más grande de opciones a nivel internacional, lo que permitirá ir avanzando en conjunto, tanto con el jugador nacional, como con los atletas que nos vienen a aportar desde los Estados Unidos. Esta búsqueda se ha ido ampliando y gracias a Dios siguen apareciendo jugadores que quieren representar al país”.

Selección mayor y fogueos

Desde el mes de febrero la preselección mayor de béisbol salvadoreña inició su plan de trabajo bajo la supervisión de Ponce y de sus técnicos asistentes. “Hemos trabajando bastante en la parte técnico-táctica, estamos bien avanzados en esa fase, ya esta semana empezamos a tener contacto con pelota”, explicó.

“Además, tenemos dos semanas con nuestro programa de tiro, activando brazos, ya que tenemos un fogueo pautado para mayo en Costa Rica, estaremos ocho días en los que haremos unos seis o siete juegos. Luego vamos a recibir a Honduras, para más tarde devolverles la visita. Igualmente tenemos pautado hacer lo propio con Guatemala, ya que estos son los rivales directos a nivel selección nacional. Adicionalmente, vamos a viajar a Nicaragua en dos ocasiones, para después apuntar a un campamento, ya sea en República Dominicana, Panamá o en México, previo al torneo centroamericano”.

Para la conformación del equipo que nos representará en la justa regional se busca es contar con la base del equipo que disputó los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, al cual se les añadirá otras piezas de jugadores de Estados Unidos, hijos de salvadoreños, lo que potenciará las opciones de la selección.

La U23 y U18

Un gran grupo de atletas se presentan a los entrenamientos de los lunes, miércoles y viernes, ya que tanto los seleccionados U18, U23 y los de la mayor trabajan en conjunto.

“La U23 la estamos preparando junto a la selección mayor, debido a que la mayoría de peloteros de esas edades conforman también la Mayor. La U23 apunta a un premundial de la WBCS (Siglas en inglés de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol), el cual debía jugarse en Panamá, pero declinaron la sede. Ese tipo de torneo Nicaragua siempre lo acoge debido a que tienen buena camada en esas edades para fortalecer el campeonato Pomares U23, por lo que estoy confiado que tras la clasificación al Clásico Mundial, Nicaragua es un país que está bastante motivado y que apuntará a torneos como este”.

“La U18 viene de disputar a finales del año pasado un torneo en Guatemala, esa es la base que queremos potenciar, pelotero que a esa edad deben desarrollarse rápidamente, con buenas actitudes y buen trabajo. Por cierto, estamos concentrados con algunos de ellos para prepararlos con el fin de que tengan la oportunidad de firmar al profesional, en este caso en concreto con los lanzadores Samuel Avilés, Maycol Panameño y Luis Roque. Con ellos estuvimos unos ocho días en Nicaragua para que pudiesen verlos algunas organizaciones de Grandes Ligas. Los observaron lanzar scouts de los Cachorros de Chicago, los Dodgers de Los Ángeles, Cerveceros de Milwaukee, Cardenales de San Luis y Azulejos de Toronto. Los scouts tienen una idea bien clara del potencial que tienen estos muchachos, por lo cual estamos trabajando especialmente con ello ya que recibiremos en un par de meses la visitas de esos cazatalentos para ver su evolución”.

Estos tres lanzadores forman parte de la selección U18, categoría que actualmente no tiene una fecha programada por la WBSC para un torneo regional para este año. Si no se concreta, se está analizando la viabilidad de realizar en El Salvador un Panamericano para darle continuidad a esa categoría.

Liga para abril

A la par de todo este proceso de trabajo con estas selecciones se está organizando una liga para mediados de abril, con los jugadores U23 y U18, reforzado con los seleccionados de la mayor. La idea es que se conformen los equipos por academias, y mediante un draft donde se priorice a los peloteros franquicias de la mayor para que refuercen a las academias con la cuales iniciaron en su etapa infantil.

“En años anteriores se disputaba la Liga Nacional de Béisbol de enero a abril y luego había un parón, por lo que generalmente la Selección Mayor llegaba algo fuera de ritmo a los torneos internacionales de mediados y finales de año. Por ello se planeó este año hacerlo diferente, iniciando con este torneo largo en abril, combinándolos con fogueos a lo largo de todo el año para llegar en ritmo al centroamericano”, señaló Ponce

Pasión por la selección

Desde hace algunos años los procesos de selecciones estaban dirigidos por técnicos extranjeros, quienes aportaron sus conocimientos en diversos niveles. Para esta ocasión se cambió el enfoque, no solo se apostó por un técnico nacional con el currículum de William Ponce en el béisbol, sino por un manager y formador que irradia pasión por defender los colores patrios a nivel se selecciones, así como el estratega que posee un conocimiento absoluto de todos sus peloteros, a los cuales en su gran mayoría los ha visto crecer dentro de los terrenos.

“Desde hace años le pedía esta oportunidad a Dios, y ahora me tocó. Era una idea que iba madurando, el estar de este lado; así como me tocó ser jugador y representar al país, ahora me toca como técnico. Este reto me lo tomo muy en serio; quiero hacer diferencia, tratar de hacer las cosas mejor y poder salir adelante con el grupo, contar con lo que tengo, no estar especulando, voy a trabajar con aquel que tenga deseos acá de estar y representar al país” .

“Antes El Salvador competía con potencias como Nicaragua y Panamá, pero en los últimos años países como Guatemala, Honduras y Costa Rica han venido trabajando fuerte y mejorado su nivel, por lo que se nos han complicado mucho los resultados. Queremos volver a ese nivel, en el que peleábamos con dos grandes de la región. Lo lograremos paso a paso, con paciencia; y lo más importante, tenemos que cambiar el aspecto mental que es muy importante en los atletas, debido a que la mayoría no vivimos de esto, por lo que ahora queremos hacer que el pelotero se la crea, que vamos hacer las cosas diferente”, concluyó el “Tigre”.

