Tres voluntarios de Cruz Roja fallecen en accidente de tránsito en San Vicente

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ElSalvador–Tres voluntarios de la Cruz Roja Salvadoreña fallecieron tras un accidente de tránsito registrado la tarde del domingo en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, en las cercanías de Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.

La institución confirmó que las víctimas fueron identificadas como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la Cruz Roja Departamental de La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.

De acuerdo con la información preliminar, los voluntarios regresaban luego de participar en la prueba de resistencia acuática denominada “Paso del Hombre”, cuando el microbús en el que se transportaban volcó en el tramo antiguo de la carretera del Litoral que conduce hacia Usulután.

El percance dejó además a varias personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para recibir atención médica.

Al lugar acudieron equipos de emergencia, así como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Viceministerio de Transporte (VMT), quienes realizaron las inspecciones correspondientes y brindaron apoyo en la atención del incidente.

Organizaciones de socorro lamentaron el fallecimiento de los voluntarios, quienes formaban parte del trabajo humanitario de la Cruz Roja en el país.

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