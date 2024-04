Se realiza una Feria de Turismo en Miami para socios de las américas

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana regresó triunfante a Miami, Florida esta semana, con su Feria de Turismo de la República Dominicana. El evento, que tuvo lugar el 3 de abril en el JW Marriott Marquis, mostró el encanto innegable de la República Dominicana y sus ofertas de aventura, consolidando aún más su posición como un destino turístico de primer nivel.

Este año, la Feria de Turismo de República Dominicana dio la bienvenida a más de 500 agentes de viajes de Norteamérica y Latinoamérica, así como a más de 70 co-expositores, incluyendo Puntacana Resort & Club, Casa De Campo, Cap Cana, Marriott, Sky High Dominicana, Hodelpa Hotels & Resorts, Karisma Hotels & Resorts, Hyatt Inclusive Collection, Playa Hotels & Resorts, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Banco Popular Dominicano, Banreservas, Majestic Resorts, y Runners Adventures, entre otros.

El mercado estadounidense representa 85 de cada 100 vuelos a la República Dominicana, siendo fundamental en el crecimiento posterior a la pandemia. Los participantes llegaron desde Canadá, Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica, Brasil, Puerto Rico, Guatemala y México. El evento propició más de 1000 reuniones de negocios, lo que resultó en la firma de 41 acuerdos entre aerolíneas y operadores turísticos.

En su segunda edición, la Feria de Turismo de la República Dominicana, organizada por el Ministerio de Turismo, sirvió como plataforma para promover el turismo, realizar negocios y elevar el perfil del país entre líderes de la industria y un público diverso de viajeros. El evento comenzó con el tradicional Roadshow, donde el Ministro de Turismo compartió información detallada sobre la historia del país, el panorama turístico en expansión y diversas atracciones. Además, los asistentes disfrutaron de una experiencia inmersiva de la República Dominicana con presentaciones artísticas y gastronómicas, mientras participaban en sesiones de capacitación, degustaciones y firmas de acuerdos.

«Estamos orgullosos de haber mostrado la cultura, los paisajes y la hospitalidad verdaderamente únicos de la República Dominicana en nuestra segunda edición de la Feria en Miami, conectando con nuestros socios internacionales que desempeñan un papel vital en la organización de experiencias excepcionales para nuestros turistas. A través de valiosas colaboraciones, tanto locales como internacionales, hemos sentado las bases para iniciativas que tienen como objetivo atraer a más visitantes y aumentar el gasto en experiencias inolvidables», dijo David Collado, Ministro de Turismo de la República Dominicana. «Hemos visto una respuesta increíble por parte de los asistentes, y estamos ansiosos por seguir aprovechando estas oportunidades, garantizando que nuestro país siga siendo un destino de primer orden para los viajeros de todo el mundo».

Entre los socios internacionales que asistieron se encontraban Expedia, Hopper, Air Canada, Westjet, Transat Tours Canada Inc, Northstar Travel Group, Cruise Planner, Travel Planners Intl, Travel + Leisure, PGA Tour Media, Voyages En Direct, Trip Voyage / Trip Central, Travel Brands Canada, Viajes El Corte Ingles Latam, Rcd Hoteles, Despegar.com, Destination Weddings, Virtuoso, Jetblue, etc.

