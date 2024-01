Se unen a la carrera por Israel en Orlando

Escucha este artículo Escucha este artículo

Decision Tactical, un centro de entrenamiento inmersivo para fuerzas del orden y civiles, se enorgullece de organizar una carrera de motocicletas el 14 de enero de 2024, dedicada a recaudar fondos para las comunidades de Israel afectadas por actos de terrorismo.

El recorrido está dirigido y organizado por el abogado y ex agente de policía de Orlando Michael Brehne.

“Cuando Michael nos propuso acoger el Ride for Israel, supe inmediatamente que teníamos que apoyarlo. Esperamos tener un gran grupo de personas apasionadas en el lugar, y la esperanza de lograr un impacto significativo en las comunidades en Israel que más necesitan nuestra ayuda”, comparte el CEO de Decision Tactical Remo Eyal.

“Como alguien que ha servido a la gente de Orlando durante más de 25 años, me he sentido increíblemente apasionado por la comunidad judía e inspirado por su continuo apoyo a las comunidades de todo el mundo. Después de ver los horribles atentados del 7 de octubre, me sentí obligado a organizar este evento y prestar apoyo a las comunidades de Israel que necesitan ser reconstruidas”, afirma Brehne.

El evento pretende reunir a motociclistas, líderes locales, familias, partidarios de Israel y miembros de la comunidad que comparten el compromiso de promover la paz y apoyar a quienes se han visto afectados por actos de violencia.

La concentración contará con un recorrido que partirá de Sanford y regresará a Decision Tactical. Habrá actividades familiares como música, un castillo inflable, maquillaje y una jaula de batear para el disfrute de todos.

Detalles de la Marcha por Israel:

Fecha: 14 de enero de 2024

Lugar: Decision Tactical, 430 Towne Center Circle, Sanford, Florida

Hora: El registro comienza a las 8 a. m., el paseo es de 10 a. m. hasta el mediodía

El rally también está abierto a coches y camiones. Toda la recaudación del evento se donará para reconstruir y apoyar a las comunidades afectadas, proporcionando servicios y recursos esenciales a los necesitados.

