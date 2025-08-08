Se unen para pintar sonrisas y transformar espacios

Bam, en alianza con United Way Guatemala, realizó la pintura de murales en las áreas de interacción de la escuela Oficial Urbana Mixta No. 106 Mario Méndez Montenegro, ubicada en Santa Rosita, zona 16. Los murales del voluntariado “Pintando Sonrisas” integran fechas conmemorativas y una paleta de colores vibrante, creando entornos que inspiran y promueven el bienestar emocional entre estudiantes, docentes y la comunidad.

En esta actividad participaron 60 colaboradores, quienes, inspirados en el propósito de Bam de promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, dedicaron una jornada a transformar estos espacios con mensajes de motivación e ilusión.

“Pintando Sonrisas ha sido un voluntariado muy emotivo, porque junto a nuestros colaboradores hemos disfrutado una jornada para llenar de ilusión los espacios con murales creativos. Esto nos ha recordado el verdadero poder de transformar y ser parte de pequeñas acciones que suman en el entorno infantil e impactan profundamente en nosotros, como participantes”, expresó Carlos Prado Gerente de marca Bam.

Esta iniciativa es una muestra del compromiso permanente de Bam con la sociedad y del poder del voluntariado para generar un impacto positivo en la niñez guatemalteca. De esta manera, la institución

reafirma su propósito de promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos.

