Guatemala retira pasta dental por alerta de efectos secundarios

Guatemala–El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala ordenó el retiro del mercado de la crema dental Colgate Total Clean Mint, tras advertencias internacionales sobre posibles efectos adversos en la salud bucal.

Según la alerta, el producto podría provocar irritación, inflamación de encías, sensibilidad dental, úlceras y reacciones alérgicas, asociadas al compuesto fluoruro de estaño presente en su fórmula. La medida es preventiva y busca evitar complicaciones en la población.

La decisión se suma a acciones similares adoptadas en México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela, donde autoridades sanitarias han emitido retiros o advertencias.

En Brasil, el ente regulador reportó más de 11,000 casos de reacciones adversas entre 2024 y 2025, mientras que en Argentina se registraron 21 casos confirmados. En México, la autoridad sanitaria dio un plazo de 30 días a la empresa para retirar el producto de tiendas y farmacias.

Colgate Guatemala informó que la medida aplica únicamente a la línea “Total Prevención Activa Clean Mint” y afirmó que los incidentes reportados han sido limitados, algunos vinculados a la sensación del sabor. La empresa señaló que está retirando el producto de los puntos de venta.

El MSPAS recomendó suspender de inmediato el uso de la pasta dental, acudir al odontólogo en caso de presentar síntomas y reportar cualquier efecto adverso al Programa Nacional de Farmacovigilancia.

