Shakira recibe la llave de San Salvador tras convertir la capital en epicentro musical

Feb 17, 2026 #El Salvador, #Homenaje, #Llaves de la Ciudad, #San Salvador, #Shakira

ElSalvador–La Alcaldía de San Salvador otorgó a la cantante colombiana Shakira la llave de la ciudad y el Diploma de Huésped de Honor, en reconocimiento a su destacada trayectoria y al éxito de su residencia musical en la capital salvadoreña.

El acto se realizó como muestra de agradecimiento por el impacto cultural y económico que generó su estancia, que posicionó a San Salvador como un referente de entretenimiento en la región centroamericana.

“Gracias por elegir nuestra capital y convertirla en el epicentro musical de la región”, expresó la comuna capitalina al entregar el reconocimiento, destacando la proyección internacional que alcanzó la ciudad durante el evento.

Por su parte, la artista compartió en su cuenta de Instagram un video del momento en que recibió la distinción, acompañado del mensaje: “Gracias por la llave de la ciudad que me dieron estos niños”, subrayando el carácter simbólico y la participación infantil en la ceremonia.

La residencia de Shakira en San Salvador atrajo a miles de asistentes de distintos países de Centroamérica, impulsando el turismo, la ocupación hotelera y la actividad comercial en la capital salvadoreña.

