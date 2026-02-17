Vientos nortes mantendrán cielos despejados y clima fresco este martes

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador amanecerá este martes 17 de febrero de 2026 bajo la influencia de vientos nortes que marcarán las condiciones del clima durante gran parte del día, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado en todo el territorio, con velocidades de viento que oscilarán entre 15 y 25 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h, principalmente en zonas altas del occidente. En sectores montañosos o donde el terreno favorezca el aceleramiento del viento, podrían registrarse ráfagas aún mayores.

Por la tarde, se prevé un ambiente poco nublado en la mayor parte del país, con nubosidad parcial en la zona norte y en la cordillera volcánica. Las autoridades indican que la influencia de los vientos nortes disminuirá gradualmente, dando paso al ingreso del flujo del este proveniente del Caribe, con velocidades entre 10 y 25 km/h y ráfagas que podrían llegar a 40 km/h.

Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias significativas.

Las temperaturas serán frescas en horas de la madrugada, especialmente en zonas montañosas, mientras que en el resto del día se mantendrán dentro de los rangos normales para la temporada seca.

