Sherlock Communications es nombrada una de las mejores agencias de PR en el mundo

Sherlock Communications, una agencia de comunicaciones estratégicas que opera en toda América Latina, ha sido nombrada en el listado “The 100 Best PR Agencies in the World 2025”, publicado

por PRovoke Media. El ranking reúne agencias de diferentes regiones que se destacan por la consistencia de su trabajo, la innovación y los resultados.

La selección anual toma en cuenta factores como la consistencia en el desempeño, el crecimiento, la calidad de las campañas y su impacto en el desarrollo de la industria de las relaciones públicas. La lista incluye tanto redes globales como agencias independientes reconocidas por su habilidad para entregar estrategias de comunicaciones relevantes y orientadas a resultados.

Sherlock Communications opera en toda América Latina, apoyando compañías internacionales y regionales, con estrategias de comunicación integradas. La Agencia trabaja con organizaciones de varios sectores, incluyendo tecnología, Web3, finanzas y salud, liderando campañas multimercado e iniciativas de posicionamiento de marca a través de la región latinoamericana.

De acuerdo con Patrick O’Neill, fundador y managing partner de Sherlock Communications, este reconocimiento refleja la evolución de la agencia en los recientes años, al igual que la consolidación de su presencia internacional. “Ser nombrados entre las 100 mejores agencias del mundo supone un importante reconocimiento al magnífico trabajo de nuestro equipo. Nuestro objetivo siempre

ha sido combinar un profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos con estrategias creativas y orientadas a los resultados para nuestros clientes”, dijo.

Con más de 150 profesionales bilíngües, Sherlock Communications ha expandido su presencia regional en los últimos años, con oficinas en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Gracias a esta estructura, la agencia lleva adelante campañas multinacionales a través de América Latina y Centroamérica. Más allá de sus servicios, Sherlock Communications desarrolla también iniciativas de impacto social como parte de su operación. La Agencia dedica cerca del 15% del tiempo de su equipo al apoyo de organizaciones sin ánimo de lucro e iniciativas sociales; es firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera como una compañía carbono neutral certificada. En 2025, las acciones de caridad apoyadas por Sherlock Communications impactaron positivamente a más de 11.500 personas alrededor de Latinoamérica, muchas de ellas en comunidades tradicionalmente desatendidas.

Este crecimiento y trabajo han sido acompañados del reconocimiento internacional. Durante los últimos tres años, Sherlock Communications ha recibido más de 50 premios globales y ha sido nombrada en seis ocasiones como Mejor Agencia en América Latina por parte de los PRWeek Global Awards en los últimos siete años; esto, sumado a haber recibido más de 30 nominaciones solo en 2025.

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