SISTEMA FEDECRÉDITO innova en sus medidas de seguridad con la nueva solución de biométria facial “FEDE ID”

Businesswoman with phone in hands, biometric verification and face detection. Unlocking smartphone with facial scanner. Concept of face id and high tech technology

SISTEMA FEDECRÉDITO, implementa una avanzada tecnología de seguridad digital, se trata de FEDE ID, que mediante el uso de biometría facial, brinda mayor seguridad y facilidad al iniciar sesión en FEDE MÓVIL así como autorizar transacciones. La tecnología FEDE ID permite a los clientes del SISTEMA FEDECRÉDITO, fortalecer la seguridad en los canales digitales y mejorar la experiencia en la autorización de transacciones, sustituyendo el envío de códigos de validación vía SMS por el registro biométrico único del cliente. Con la implementación de esta tecnología, el SISTEMA FEDECRÉDITO, se coloca a la vanguardia dentro del sistema financiero salvadoreño y permite a los clientes contar con herramientas más seguras al momento de realizar sus transacciones.

Young woman unlocking smartphone with facial scanner indoors. Biometric verification Firmas importantes dentro del mundo de las finanzas como VISA, por medio de una encuesta demostró que más del 80% de los encuestados están cómodos utilizando tecnología biométrica como la huella dactilar o facial para confirmar la identidad en sus procesos bancarios. En esa misma encuesta, más del 50% de las personas dijeron que consideran estas medidas como servicios más rápidos, fáciles y seguros que los métodos tradicionales de autenticación y seguridad. «En un entorno financiero que evoluciona rápidamente, la seguridad y la confianza son fundamentales. Con la tecnología de FEDE ID, hemos ampliado los niveles de ciberseguridad, al incorporar acceso por medio de reconocimiento facial, ofreciendo a nuestros clientes la tranquilidad de saber que sus transacciones y datos están protegidos bajo los más altos estándares tecnológicos, a la vez que facilitamos la accesibilidad y la rapidez en sus operaciones diarias», destacóMelissa Villatoro, Gerente de Canales y Operaciones de FEDECRÉDITO. Contar con FEDE ID es fácil, realizando el registro a través de FEDE MÓVIL, al cual deben afiliarse previamente, contar con DUI o Pasaporte, también es importantes que el dispositivo móvil cuente con cámara con resolución optima y que cuente con versiones de sistema operativo Android 5.0, IOS 9.0 o superiores. Estos son los tres simples pasos para registro de FEDE ID 1- Registro de dispositivo seguro. 2- Fotografía de documento de identidad. 3- Fotografía de rostro con la que se realiza validación de la biometría facial. La entidad financiera informó además que ya se encuentra trabajando para brindar FEDE ID en FEDE BANKING, por medio del cual se podrán realizar con mayor seguridad y facilidad el inicio sesión y la autorización de transacciones. SISTEMA FEDECRÉDITO, está comprometido con la seguridad de sus clientes, para lo cual invierte en soluciones tecnológicas que protejan a los usuarios y mejoren la eficiencia de los servicios. Con esta implementación, damos un paso decisivo hacia un futuro más seguro y ágil para la banca digital. Compartir esta nota Navegación de entradas