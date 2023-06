SiteOne y las entradas para la Concacaf

Escucha este artículo Escucha este artículo

Estados Unidos cada vez depende más del talento hispano para diversos negocios, como la jardinería. Ahora que ha llegado el buen tiempo y millones de hogares dependen de jardineros para mantener su jardín en buen estado, hay una necesidad urgente de llenar plazas con personal cualificado.

SiteOne sortea entradas para asistir a la Concacaf y asignaciones monetarias para los ganadores. Solo hace falta abrir una cuenta y seleccionar el idioma español en https://www.siteone.com/es/

Hay dos grandes premios en juego, cada uno de los cuales incluye cinco entradas para la final de la Copa Oro de la CONCACAF programada para el 16 de julio de 2023 en el estadio SoFi en Inglewood, California y una asignación en efectivo de $4.000.



Además, hay dos segundos premios disponibles, que incluyen cinco entradas para los cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF programados para el 8 de julio de 2023 en el estadio AT&T en Arlington, Texas y una asignación en efectivo de $4.000.

Site One está comprometido con el crecimiento del talento de landscaping hispano en el país. De hecho, la creación de nuevas cuentas hispanas en Site One experimentó un crecimiento notable en 2022, superando la creación de cuentas no hispanas en 500 puntos básicos.

