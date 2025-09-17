Asamblea aprueba $1.3 millones para operar y modernizar nuevos mercados nacionales

Día a Día News

La Asamblea Legislativa reformó la Ley de Presupuesto 2025 para asignar $1,342,045 a la Dirección Nacional de Mercados, con el objetivo de financiar el inicio de sus operaciones y fortalecer la administración de los mercados en todo el país. La reforma fue aprobada con 57 votos.

La Dirección Nacional de Mercados tiene como objetivo garantizar la organización de los espacios de comercio, ofrecer servicios más eficientes y promover la modernización del sector, contribuyendo así a la dinamización de la economía y a la transparencia en la gestión de los mercados.

El diputado Mauricio Ortiz indicó que, en esta etapa, los recursos provendrán del Fondo General de la Nación, aunque se espera que, con el tiempo, la entidad pueda sostenerse con ingresos propios. Ortiz destacó que la creación de la Dirección permitirá establecer reglas claras, ordenar el comercio en los espacios públicos y aumentar la confianza de la población en los mercados.

“Antes de esta Dirección existía un desorden administrativo. Cada municipio aplicaba sus propios criterios, lo que daba pie a la informalidad y la discrecionalidad. Hoy damos un paso histórico hacia el ordenamiento y la transparencia. La situación de los mercados está cambiando y seguirá mejorando”, afirmó Ortiz.

Distribución de los fondos

De los $1,342,045 asignados, $500,000 provienen del Fondo General y los $842,045 restantes se financiarán con ingresos propios de la institución, generados principalmente por arrendamientos y adjudicaciones de puestos.

El presupuesto se destinará de la siguiente manera: $424,097 para pago de salarios; $780,728 para adquisición de bienes y servicios; $34,665 para compromisos financieros; y $102,555 en infraestructura y compra de activos fijos.

Exoneración de impuestos a EDYTRA

La Asamblea también aprobó, con 60 votos, la exoneración de $12,938.04 en impuestos para la Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo (EDYTRA), correspondiente a un vehículo donado por Estados Unidos. Los impuestos exonerados incluyen Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), transferencia de bienes muebles, IVA, impuestos municipales y costos de bodegaje.

EDYTRA es una organización de utilidad pública, apolítica, sin fines de lucro ni afiliación religiosa, que se enfoca en apoyar a personas de escasos recursos, promoviendo la educación y el trabajo como herramientas de desarrollo.

