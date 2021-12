South Coast AQMD emite infracciones a empresas por niveles elevados de sulfuro de hidrógeno

Le empresa reguladora responsable de mejorar la calidad del aire, South Coast Air Quality Management District, emitió cinco infracciones a empresas y al condado de Los Ángeles, tras una investigación sobre niveles elevados de sulfuro de hidrógeno (H2S).

De acuerdo a una investigación las empresas Virgin Scent, Inc. haciendo negocios como Art Naturals, Day to Day Imports, Inc., almacenaron grandes cantidades de productos de bienestar/belleza en un almacén ubicado en 16325 al sur de boulevard Avalon en Carson, propiedad de Liberty Properties Limited Partnership y su empresa matriz, Prologis, Inc., cuando el 30 de septiembre se reportó un gran incendio en la propiedad de dicho local. La extinción del incendio se logró en varios días.

Los productos químicos contenidos en los productos almacenados, pasaron a través del sistema de alcantarillado al canal de control de inundaciones local, el canal Domínguez, lo que provocó la emisión de niveles elevados de sulfuro de hidrógeno (H2S) al aire. Mientras que, se señala al condado de Los Ángeles, como la parte responsable del mantenimiento de la vía fluvial.

Las infracciones a las empresas, pueden resultar en sanciones civiles u optar por medidas voluntarias para reducir las emisiones o prevenir más violaciones.

Fuente: South Coast AQMD

