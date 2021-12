El alcalde Eric Garcetti anunció el lanzamiento del programa piloto de Respuesta a incidentes y crisis a través de la participación liderada por la comunidad (CIRCLE), un programa único en su tipo que desviará las llamadas no violentas al 9-1-1 relacionadas con la falta de vivienda aplicación de la ley a profesionales capacitados y desarmados.

“Hay mucho apoyo en torno a la idea de sacar a los agentes de policía de la respuesta noviolenta, y Los Ángeles está aprovechando esa energía para crear un modelo que fortalece los lazos humanos que son esenciales para la seguridad pública y busca ayudar, no castigar, a nuestros más vulnerables. Angelinos ”, dijo el alcalde Eric Garcetti. «CIRCLE se asegurará de que nuestros vecinos sin vivienda reciban la compasión y el cuidado que merecen, y es otro paso en la dirección hacia nuestro objetivo final: acabar con la falta de vivienda en Los Ángeles».

En su presupuesto de Justicia para el año fiscal 2021-2022, el alcalde Garcetti hizo la mayor inversión de la ciudad para enfrentar la crisis de las personas sin hogar. Este compromiso de casi $ 1 mil millones incluye financiamiento para nuevas soluciones para reinventar la seguridad pública. El programa CIRCLE, un inquilino principal de este nuevo enfoque, brindará una respuesta desarmada a las llamadas al 9-1-1 que no sean de emergencia y que involucren a personas sin hogar (PEH).

Actualmente, el programa ha integrado equipos desplegados en Hollywood y Venecia para fomentar las relaciones con las personas que se encuentran sin hogar. A partir del próximo mes, los equipos de respuesta a crisis estarán disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para responder a las llamadas que no sean de emergencia relacionadas con PEH desde el sistema 911 de LAPD y el número de no emergencias de la policía. Además, los equipos de respuesta integrados proactivos se desplegarán durante el día, los siete días de la semana, en áreas de gran necesidad dentro de las dos comunidades piloto. Los equipos continuarán estableciendo una relación con la comunidad no alojada, realizarán trabajos de saneamiento ligero, reducirán las situaciones a medida que surjan y crearán referencias a los proveedores de servicios locales. El personal de respuesta de CIRCLE no estará armado ni realizará ninguna tarea de aplicación de la ley.

Los equipos de CIRCLE están compuestos por un trabajador de extensión, un médico de salud mental o un médico de salud conductual con licencia y un embajador de la comunidad. Venecia y Hollywood fueron seleccionadas como áreas piloto debido a la alta concentración de PEH y al alto volumen de llamadas de servicio.

“No se puede tener un ejemplo más claro de que este país carece de una sólida red de seguridad social que cuando las personas con armas se presentan para responder a una crisis de salud mental no violenta”, dijo el presidente del Concejo Municipal, Nury Martinez. “En 2020, los angelinos pidieron a los funcionarios electos que reevaluaran nuestro enfoque actual de la seguridad pública y el Ayuntamiento de Los Ángeles enfrentó ese desafío al presentar un programa de respuesta a crisis sin armas. Me alegra ver que la Ciudad se basa en este compromiso y lanza el programa piloto CIRCLE para quienes se encuentran sin hogar ”.

“Es imperativo que continuemos creando enfoques alternativos para abordar nuestra crisis de personas sin hogar”, dijo la concejal Mónica Rodríguez, presidenta del Comité de Seguridad Pública. «Este enfoque alinea respuestas más apropiadas a situaciones específicas para optimizar los resultados y al mismo tiempo garantizar que nuestros recursos de seguridad pública estén respondiendo a los incidentes de emergencia de manera eficiente».

“Con el lanzamiento del programa piloto CIRCLE, tenemos una oportunidad real de mostrarles a todos que Los Ángeles puede ser un modelo para una solución humana y efectiva a la crisis de las personas sin hogar en la nación”, dijo el concejal Raman. “Al reinventar la seguridad pública y brindar una respuesta alternativa a las llamadas al 911 que no son de emergencia y que se enfoca en personal capacitado en respuesta a crisis, profesionales de salud mental y trabajadores de extensión, estamos dando un gran paso hacia la construcción de una ciudad mejor y más compasiva”.

«Estamos reexaminando y actualizando activamente la forma en que manejamos la prestación de servicios de salud, especialmente a las personas que no solo están sin hogar, sino que también están lidiando con problemas de salud mental y abuso de sustancias», dijo el concejal Mitch O’Farrell. «El programa CIRCLE nos ayudará a encontrarnos con las personas donde se encuentran y permitirá que los profesionales respondan concienzudamente a las complejas necesidades de las personas, sin comprometer la seguridad pública».

La Ciudad llevó a cabo un extenso proceso de RFP para seleccionar un proveedor de servicios para el programa y seleccionó Urban Alchemy, una organización con sede en Los Ángeles que también administra el programa de baños y duchas móviles de la Ciudad y varias de sus instalaciones de vivienda provisionales.

“Urban Alchemy se enorgullece de colaborar con el alcalde Eric Garcetti y la ciudad de Los Ángeles para rediseñar el sistema de respuesta de emergencia de la ciudad para responder de manera más apropiada y compasiva a las personas sin hogar”, dijo Lena Miller, directora ejecutiva de Urban Alchemy. “CIRCLE aprovecha la sabiduría ganada con esfuerzo y la inteligencia emocional de los practicantes que tienen una experiencia de vida que les permite involucrar inquebrantablemente a las personas que están en medio de la ira, la angustia, la desesperación o un brote psicótico para calmarse, calmarse y finalmente sanar. «

Desde que asumió el cargo, el alcalde Garcetti ha actuado con una urgencia sin precedentes para enfrentar la crisis de las personas sin hogar y la vivienda, desde expandir el presupuesto para personas sin hogar a casi 100 veces lo que era hace ocho años, hasta lanzar el programa de refugio A Bridge Home, que ha albergado a casi 4,000 viviendas distintas. residentes mientras se construyen los proyectos financiados por HHH. Hasta la fecha, la ciudad de Los Ángeles ha completado 42 proyectos de viviendas asequibles y de apoyo con más de 2,700 unidades en operación, 16 de las cuales son proyectos de HHH con más de 1,000 unidades. Hay 60 proyectos adicionales con más de 3.800 unidades actualmente en construcción.

Al comienzo de su administración, el alcalde Garcetti estableció una meta ambiciosa de permitir 100,000 nuevas unidades de vivienda y 10,000 nuevas unidades asequibles para el 2021. Desde 2013, Los Ángeles ha permitido más de 136,000 nuevas unidades de vivienda y permitido o preservado más de 16,000 unidades de vivienda asequible. .

