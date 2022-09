The Beodo: un compendio de poemas en honor a la vida

Escucha este artículo Escucha este artículo

El reciente lanzamiento del libro The Beodo, por Yairon Arturo Hechavarria, de la editorial Page Publishing, nos habla a través del poema profundo, del poema en prosa, con pasión sobre el tema específico que nos abre las puertas de la vida.

Arturo Bello nació en Guáimaro, Camagüey, Cuba, el 17 de octubre de 1994. Guía a la poesía en blanco y la prosa, y es uno de los más iconoclastas y promisorios talentos de la creación literaria en Guáimaro. Ingresó al taller literario municipal: Pablo de la Torriente Brau, en el año 2014. Ganador de la beca en dicha ciudad con su débito en prosa poética: «Palillo, él, mismo, gran, nothing…».

The Beodo 1.000.000 erige una estructura dogmática, patrocinando el automatismo poético, incurriendo en la putrefacción angelical, vertiginosa, de la Torre Eiffel… Énfasis en el registro de símbolos, acuciantes e ilusionistas, con recovecos, metamorfosis y torbellinos según: Vocales ¡O!, Arthur Rimbaud, y una subjetiva extrañeza, que agobia de vertientes, fluyentes e irradiaciones en extenuantes, ya copos de nevisca, retrógrados capilares que no cursan sangre al corazón, más, y no éxito, al querido lector, en un Cántico A IN, alienado…

Se gana en materia sanativa, tanto por el camino del bien, que, por el camino del mal; el Ser se trasluce al firmamento, de igual manera, pero, hablemos de daños físicos Sistema nervioso y materiales, vivir oníricamente en el Orbe: Acentúa tragedias nefastas. ¿Ya no eres más que un esquelético andante…? La forma no habitual, allí se calcina en la estética, y no en la ética humana, corresponsal de Guerra en conflictos Pirámides.

Publicada por Page Publishing, el increíble libro de Yairon Arturo Hechavarria, The Beodo, es una magnífica obra llena de prosa poética, de extrañeza y amor por el poema, por la originalidad y espontaneidad escrita.

Para los lectores que deseen experimentar esta increíble experiencia, pueden hacerlo, a través de la lectura de este libro, concretando la compra de The Beodo, en cualquier tienda de libros.

