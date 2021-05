“The Calling” una serie de cortometrajes animados sobre las decisiones importantes de cinco soldados

La nueva serie de cortometrajes animados diversos y emocionales, “The Calling”, lanzada por el U.S. Army, nos trae las historias personales de cinco soldados quienes tomas las decisiones más importantes de sus vidas: responder el llamado de servir.

“The Calling” ofrece una mirada interna, relevante y extraordinaria a las vidas y las motivaciones de los soldados de hoy, en algo más reconocible.

“Las investigaciones nos dicen que los jóvenes de hoy ven al Army como algo lejano, un lugar que requiere un nivel de disciplina casi sobrehumana con poca relevancia a su vida diaria”, comentó el director del Army Enterprise Marketing, Maj. Gen. Alex Fink.

Póster promocional de la serie animada “The Calling”, del U.S. Army

“De igual manera, los jóvenes no conectan con aquellos en servicio activo o no ven nada en común con ellos en términos de intereses, habilidades y metas. ‘The Calling’ rompe estas percepciones erróneas, al mostrar que los Soldados somos como todos: personas reales con esperanzas, sueños, miedos, aspiraciones, familias, amigos y obstáculos por superar”, agrega.

Estos son los soldados protagonistas:

Spc. Jennifer Liriano, Reserva del Ejército de los Estados Unidos (“Jennifer”); 1st Lt. David Toguchi, U.S. Army (“David”); Cpl. Emma Malonelord, U.S. Army (“Emma”); 1st Lt. RudSheld Plaisir, U.S. Army (“Rickie”) y, la primera teniente Janeen Phelps, reserva del Ejército de los Estados Unidos (“Janeen”).

“Los Soldados de todo el Army dieron un paso al frente para compartir sus historias personales con los Estados Unidos y romper los estereotipos asociados con quienes se encuentran en servicio activo. Sus historias inspiradoras resaltan la diversidad del Army mientras continuamos siendo un “Equipo formado por personas maravillosas”. Durante esta campaña, verán como todos nuestros Soldados creen en algo más grande que ellos mismos y se esfuerzan por marcar una diferencia en el mundo”, dijo el command Sgt. Maj. Charles K. Masters II, sargento mayor del Army Enterprise Marketing.

Fuente: U.S. Army