“The Emancipator” será reimaginado para redefinir la conversación nacional en torno a la raza

El Centro de Investigación contra el Racismo de la Universidad de Boston y Boston Globe Opinion, anunciaron este 16 de marzo, su colaboración para lanzar “The Emancipator”, una nueva plataforma mediática que pretende redefinir la conversación nacional en torno a la raza.

Basándose en la tradición y el impacto de los periódicos en contra de la esclavitud del siglo XIX que aceleraron la abolición, The Emancipator será reimaginado a la actualidad para amplificar las voces, ideas, debates y opiniones fundamentadas como parte de los esfuerzos para acelerar la justicia racial.

“Cuando se fundó The Emancipator en 1820, era muy difícil creer que, 45 años después, ya no existiría la esclavitud. De la misma manera creo que hay mucha gente hoy en día que no logra imaginar que podría haber un país sin racismo ni inequidad”, expresó el Dr. Ibram X. Kendi, cofundador de The Emancipator y director fundador del Centro de Investigación contra el Racismo de la Universidad de Boston.

“Esta plataforma reimaginada albergará a los mejores de la academia y del periodismo para analizar, comentar y buscar la verdad acerca de los problemas raciales de nuestros tiempos”, destacó Kendi.

Cabe destacar que The Emancipator presentará voces e ideas críticas mediante la elaboración de una sala de noticias híbrida, arraigada por el apoyo de las instituciones fundadoras, el Centro de Investigación contra el Racismo de la Universidad de Boston y The Boston Globe, quienes se encargarán de producir periodismo original de opiniones e ideas.

También mecionar que la plataforma contará con contribuciones abiertas a manera de artículos de opinión de expertos líderes a nivel mundial, así como voces de la comunidad captadas por estudiantes de periodismo. La financiación filantrópica ayudará a asegurar que el contenido de The Emancipator sea gratuito para el público.

“Boston tiene una legendaria tradición de periódicos que data del siglo XIX”, afirmó Bina Venkataraman, confundadora de The Emancipator y jefa de redacción de The Boston Globe. “Resucitar The Emancipator representa una oportunidad para que periodistas y lectores formen parte de algo histórico: un motor de ideas basadas en datos, experiencias de la comunidad y la academia, que suscitan nuevas conversaciones y avances en torno a la justicia racial”.

