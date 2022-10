The weingart foundation invierte más de $13.5 millones a las organizaciones sin fines de lucro que avanzan la justicia racial

Escucha este artículo Escucha este artículo

The Weingart Foundation, una fundación privada que otorga subvenciones, otorgó 54 subvenciones que suman más de $13,5 millones a organizaciones que brindan servicios críticos a las comunidades más afectadas por el racismo sistémico, promueven la equidad racial y desarrollan poder en vecindarios históricamente afectados por el racismo sistémico. La mayoría de los fondos, 8,2 millones de dólares, brindan apoyo sin restricciones, lo que brinda a los socios sin fines de lucro la flexibilidad de utilizar los

recursos donde sea necesario. Como reflejo del compromiso de la Fundación con la justicia racial, el 87% de las organizaciones que reciben apoyo financiero sin restricciones están dirigidas por personas indígenas o de color o BIPOC por sus siglas en ingles. Esta ronda de financiamiento es la primera ronda del año fiscal de la Fundación.



«Al entrar en un nuevo año, seguimos con nuestra dedicación de promover la justicia racial en asociación con organizaciones que demuestran una y otra vez que un futuro justo es posible,» dijo Miguel A. Santana, presidente y director ejecutivo de The Weingart Foundation. “Desde proporcionar recursos que salvan vidas, o programas que desarrollan el poder político, nuestros socios sin fines de lucro están abriendo oportunidades y fortaleciendo comunidades en todo el sur de California, y nos sentimos honrados de estar con ellos.”



Como parte de su compromiso de sostener los movimientos sociales, The Weingart Foundation

invierte en el desarrollo del liderazgo en las comunidades BIPOC apoyando el liderazgo juvenil y

fortaleciendo a los líderes de organizaciones sin fines de lucro. Actualmente, cuatro socios

reciben becarios del Programa de becarios de creación de movimientos John W. Mack de

Weingart , que se centra en el desarrollo de líderes actuales y emergentes de organizaciones sin

fines de lucro y de movimientos. The Weingart Foundation también está invirtiendo $740,000

en total para el Proyecto de Organización de la Comunidad Indígena Mixteco , Future Leaders of

America y One Step a la Vez , tres grupos que organizan a los jóvenes para empoderar a las

comunidades indígenas, migrantes y trabajadoras agrícolas del condado de Ventura.



Las inversiones en coaliciones de justicia racial también son una prioridad para la Fundación. Esto incluye $600K en subvenciones para Black Equity Initiative Inland Empire , una coalición de organizaciones sin fines de lucro en Inland Empire enfocada en promover la equidad racial, codirigida por Congregations Organised for Prophetic Engagement y BLUE Education Foundation.



“Con el apoyo de la the Weingart Foundation, podemos promover nuestra misión de construir comunidades saludables y productivas en el Inland Empire,” dijo Dina Walker, presidenta y directora ejecutiva de la BLU Education Foundation. “También esperamos continuar creciendo el liderazgo de personas de color, aumentar acceso a la educación y promover la equidad junto con nuestros socios a través de lel Black Equity Initiative y apreciamos la asociación de the Weingart Foundation.”



La Fundación también proporcionó fondos iniciales al Fondo Cultivating Inland Empire Latino Opportunity (CIELO) , cuyo objetivo es mejorar e invertir en organizaciones sin fines de lucro dirigidas por latinos, investigar y resaltar los problemas que afectan a la comunidad latina en Inland Empire, y trabajar para deshacerse de disparidades en la región.



Los funcionarios del programa de the Weingart Foundation trabajan de manera proactiva para identificar las necesidades específicas en los cinco condados que maneja la Fundación, los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino y Ventura. Las donaciones están guiadas por el marco estratégico de la Fundación, que incluye un compromiso en 1) Individuos y comunidades fuertes y saludables; 2) Poder cívico, cultural, económico y político de los más perjudicados por las inequidades; y 3) Sistemas equitativos y justos.



La Fundación destinó $9.25K en subvenciones a grupos de organización comunitaria que trabajan en campañas relacionadas con los derechos de los inquilinos, el desarrollo de viviendas y la organización de personas sin viviendas. Esto incluye Alliance for California ns for Community Empowerment Institute, Residentes de Long Beach Empoderados , Congregaciones Organizadas para Compromiso Profético en el Inland Empire, Organización Comunitaria de la Congregación del Condado de Orange y Red de Acción Comunitaria de Los Ángeles por su trabajo en Skid Row.



El Sur de Los Ángeles y el Sudeste de Los Ángeles (SELA por sus siglas en inglés) son áreas

geográficas de prioridad para la Fundación, ya que representan regiones que sistemáticamente

han tenido pocos recursos. Cerca del 20% de las organizaciones que recibieron fundos son

socios primerizos, la mayoría representando organizaciones con sede en el sur de Los Ángeles.

Estos socios incluyen Vermont Slauson Local Development Corporation, una institución

financiera de desarrollo comunitario (CDFI por sus siglas en ingles) que ofrece asistencia técnica

a empresarios del sur de Los Ángeles; el Centro de Resultados Positivos, que brinda atención

culturalmente receptiva e informada sobre el trauma a las comunidades afectadas por la

violencia; y Whole Systems Learning, que ayuda a los jóvenes afectados por el sistema judicial

con una variedad de apoyos curativos.

Para promover sistemas más equitativos y justos, Weingart está invirtiendo $1.5 millones en el

California Truth and Healing Fund, una asociación público-privada con el estado, la primera en

su tipo, destinada a impulsar los esfuerzos de construcción dentro de las comunidades nativas

en todo California. Decolonizing Wealth Project, una organización de justicia racial liderada por

indígenas que interrumpe los sistemas existentes de control de capital, actúa como socio

principal de esta iniciativa que se centra en la justicia racial y económica, la curación racial y el

cambio narrativo.



“Estamos orgullosos de asociarnos con organizaciones sin fines de lucro tan apasionadas que

trabajan incansablemente para terminar con el racismo sistémico y formando un nuevo

camino,” dijo Aileen Adams, presidenta de la junta de the Weingart Foundation. “Nos

inspiramos constantemente en las organizaciones que satisfacen las necesidades esenciales de

las comunidades afectadas por el racismo y empoderan a estas comunidades a medida que

construyen un futuro más equitativo para todos.”

66 total views, 66 views today