Asamblea Legislativa abre tercera convocatoria de becas “Dagoberto Gutiérrez”

ElSalvador–La Asamblea Legislativa lanzó la tercera edición del programa de becas universitarias “Dagoberto Gutiérrez”, dirigido a jóvenes salvadoreños de bajos recursos que desean iniciar una carrera universitaria. El registro estará abierto desde el 24 de octubre hasta el 7 de noviembre, y podrá realizarse en línea, según informó el parlamento en sus redes oficiales.

Este programa se financia con fondos reorientados del presupuesto de la Asamblea, específicamente con los recursos que cada diputado destinó a partir de julio de 2024. En total, el plan contempla más de $5 millones para el periodo 2024-2027, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior a nivel nacional.

Las becas “Dagoberto Gutiérrez” fueron implementadas por primera vez en enero de 2024 y, hasta la fecha, han beneficiado a 250 jóvenes de distintos municipios del país. En su primera convocatoria se otorgaron 150 becas, mientras que en la segunda, realizada en mayo, se sumaron otras 100 entregadas en agosto a estudiantes de localidades como San Miguel, Moncagua, Zacatecoluca, Apopa y Santo Tomás.

El proceso de selección considera criterios académicos y socioeconómicos. Los aspirantes deben ser salvadoreños, haber concluido el bachillerato y contar con una nota general superior a 7. También deben presentar constancias de buena conducta, resultados de la prueba Avanzo y documentación que respalde su situación económica.

Entre los requisitos adicionales se incluye no haber recibido una beca anteriormente, no tener antecedentes penales o policiales y cumplir con los procesos de admisión en la universidad a la que desean ingresar. Los postulantes deberán, además, adjuntar fotografías personales, de su vivienda y del grupo familiar, así como recibos de servicios básicos y copia de documentos de identidad.

Según la Junta Directiva de la Asamblea, el programa busca mantener un apoyo sostenido a estudiantes de recursos limitados durante los próximos años. La medida forma parte de una política institucional que promueve la inversión en educación superior como una herramienta de desarrollo social y profesional en el país.

Las autoridades legislativas indicaron que los resultados de esta tercera convocatoria se darán a conocer antes de finalizar el año, una vez concluido el proceso de evaluación de los expedientes y verificación de los datos presentados por los aspirantes.

