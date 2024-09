Tito Jackson miembro de The Jackson 5, muere a los 70 años

El músico Tito Jackson, miembro original del grupo Jackson 5 y hermano del fallecido Michael Jackson, ha muerto a los 70 años, según ha informado la BBC, que apunta que aún se desconoce la causa oficial del deceso.

La noticia, según el medio citado, ha sido confirmada en una publicación de Instagram por los tres hijos de Jackson, Taj, Taryll y TJ Jackson. «Estamos conmocionados, entristecidos y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y por su bienestar», han publicado.

Tito fue el tercero de los nueve hijos de Jackson, que incluyen a las superestrellas mundiales Michael y a la hermana Janet, parte de una familia que hace música cuyas canciones siguen siendo queridas hoy en día.

«Es con el corazón apesadumbrado que anunciamos que nuestro querido padre, el miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, tristes y con el corazón roto. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar», dijeron sus hijos TJ, Taj y Taryll en un comunicado publicado en Instagram a última hora del domingo.

Los Jackson 5 incluían a los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. El grupo familiar, que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1997, produjo varios éxitos número 1 en la década de 1970, incluyendo «ABC», «I Want You Back» y «I’ll Be There».

Los Jackson 5 se convirtieron en uno de los nombres más importantes de la música bajo la guía de su padre, Joe Jackson, un trabajador del acero y guitarrista que mantuvo a su esposa y nueve hijos en Gary, Indiana. A medida que las carreras musicales de la familia desegan, se mudaron a California.

Nacido en octubre. 15, 1953, Toriano Adaryll «Tito» Jackson fue el miembro menos escuchado del grupo como cantante de fondo que tocaba la guitarra. Sus hermanos lanzaron carreras en solitario, incluido Michael, que se convirtió en uno de los artistas más grandes del mundo conocido como The King of Pop.

Michael Jackson murió a la edad de 50 años el 25 de junio de 2009.

En 2014, Jackson dijo que él y sus hermanos todavía sentían la ausencia de Michael Jackson en sus espectáculos, que continuaron con giras internacionales.

«No creo que nos acostumbremos a actuar sin él. Lo extrañamos mucho», dijo, señalando que el espíritu de Michael «está con nosotros cuando estamos actuando. Nos da mucha energía positiva y nos pone muchas sonrisas en la cara».

Días antes de su muerte, Jackson publicó un mensaje en su página de Facebook desde Alemania el 11 de septiembre, donde visitó un monumento a Michael Jackson con sus hermanos.

«Antes de nuestro espectáculo en Múnich, mis hermanos Jackie, Marlon y yo visitamos el hermoso monumento dedicado a nuestro querido hermano, Michael Jackson. Estamos profundamente agradecidos por este lugar especial que honra no solo su memoria, sino también nuestro legado compartido. Gracias por mantener vivo su espíritu», escribió.

Tito Jackson fue el último de los nueve hermanos Jackson en lanzar un proyecto en solitario con su debut de 2016, «Tito Time». Lanzó una canción en 2017, «One Way Street», y le dijo a la AP en 2019 que estaba trabajando en un álbum de segundo año.

Jackson dijo que deliberadamente se abstuvo de seguir una carrera en solitario porque quería centrarse en criar a sus tres hijos, TJ, Taj y Taryll, que formaron su propio grupo de música, 3T. El sitio web de Jackson ofrece un enlace a un sencillo con 3T y Stevie Wonder titulado «Love One Another».

A Tito Jackson también le sobreviven sus hermanos Jermaine, Randy, Marlon y Jackie, sus hermanas Janet, Rebbie y La Toya y su madre, Katherine. Su padre murió en 2018.

Compartir esta nota