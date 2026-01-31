Todo listo para vivir el Air Show 2026 en Ilopango este fin de semana

Día a Día News

ElSalvador–Los cielos de San Salvador se llenarán este fin de semana de maniobras aéreas, música y fuegos artificiales con la edición 2026 del Ilopango Air Show, bajo el lema “Cielos al límite”. El evento, que se desarrollará el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, espera recibir a unas 7,000 personas por día, según informó la directora de la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), Alejandra Durán.

“El Ilopango Air Show 2026 es un evento para toda la familia, esperamos que vayan y vivan esta experiencia llena de adrenalina”, invitó Durán, destacando que la jornada incluirá acrobacias aéreas, exhibiciones, gastronomía y actividades recreativas.

Entre los invitados internacionales se encuentra el piloto estadounidense Scott Farnsworth, conocido por sus maniobras extremas, y Melissa Burns, una experimentada piloto acrobática que vuela desde los 18 años. También participará Rich’s Incredible Pyro, famoso por sus efectos de explosiones controladas que simulan combates aéreos.

La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, con base en Honduras, exhibirá un helicóptero UH-60 Black Hawk y un dron militar, como parte de su muestra de aeronaves utilizadas en misiones de defensa y asistencia humanitaria en la región.

Además de las acrobacias, el espectáculo ofrecerá presentaciones musicales a cargo de la banda militar estadounidense New Hampshire National Band y un artista salvadoreño invitado, junto a un festival gastronómico, juegos, fuegos artificiales y drones luminosos.

Las entradas están disponibles en Smart Ticket con precios en preventa de $14 para adultos y $7 para niños. Durante los días del evento, el costo será de $16 y $8, respectivamente. El estacionamiento puede adquirirse por $3.25, y los visitantes también podrán realizar recorridos aéreos de 30 minutos desde $39.99. Los fondos recaudados beneficiarán a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños Benjamín Bloom.

El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que los asistentes deberán ingresar por el bulevar Hugo Chávez hacia el bulevar del Ejército. Se habilitarán zonas de parqueo en el parque central de Ilopango y en la Fuerza Aérea. Además, gestores de tránsito y grúas estarán disponibles para garantizar una movilidad fluida.

Con una mezcla de adrenalina, precisión y entretenimiento, el Ilopango Air Show 2026 promete dos días de espectáculo aéreo que consolidan a El Salvador como un punto de referencia en eventos de aviación en Centroamérica.

Compartir esta nota