Bukele afirma que El Salvador prioriza los derechos de la gente honrada sobre los de los delincuentes

ElSalvador–El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a criticar a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a las que acusó de actuar como “bufetes legales de los delincuentes”, durante una conferencia conjunta con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizada este viernes en San Salvador.

Bukele sostuvo que el Estado salvadoreño “prioriza los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora”, y no de los criminales. “He visto que esto no solo ocurre en El Salvador; pasa también en otros países. Estas oenegés se preocupan por los criminales, pero nunca por la gente honrada. Hay algo perverso detrás de eso”, declaró ante medios chilenos.

El mandatario señaló que reconoce los derechos humanos de todas las personas, pero enfatizó que “la prioridad deben ser los derechos de la gente trabajadora y luego los de los asesinos”.

Las declaraciones se dieron en respuesta a cuestionamientos sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción, instaurado en marzo de 2022 y prorrogado de forma continua como principal herramienta del Gobierno para combatir a las pandillas.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han acusado al Estado salvadoreño de ejecutar detenciones arbitrarias, torturas en centros de reclusión y permitir muertes bajo custodia estatal. Amnistía ha documentado más de 60 casos de capturas sin orden judicial y ha denunciado la existencia de “cuotas diarias” impuestas a policías, así como arrestos basados en denuncias anónimas o factores discriminatorios como los tatuajes.

Bukele restó credibilidad a esos informes y replicó: “A esas denuncias les daría valor si esas organizaciones hubieran señalado antes a quienes asesinaban, ponían bombas o cortaban cabezas. Pero no lo hicieron”.

El régimen de excepción, próximo a cumplir cuatro años, ha generado más de 6,400 denuncias por violaciones a derechos humanos y al menos 470 muertes bajo custodia estatal, según organismos humanitarios. Pese a ello, el presidente mantiene una alta aprobación popular y fue reelecto para un segundo mandato consecutivo.

Durante la visita, José Antonio Kast recorrió junto a Bukele el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad donde están recluidos miles de pandilleros.

