Gobierno inaugura Aeródromo El Zapote en Ahuachapán con inversión de $2.3 millones para

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ElSalvador–El Gobierno inauguró el Aeródromo El Zapote, ubicado en el distrito de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la conectividad aérea del país.

La infraestructura se localiza en las cercanías de la playa Garita Palmera y la bocana de la Barra de Santiago, un punto estratégico para operaciones de aviación general y servicios especializados en la zona occidental.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto fue ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas con una inversión superior a 2.3 millones de dólares. La obra incluyó la intervención de más de 59,000 metros cuadrados, así como la construcción de una pista de aterrizaje de un kilómetro de longitud.

«Antes este sector era de tierra, no estaba pavimentado. Ahora tenemos 1.2 kilómetros de pista totalmente pavimentada y señalizada; tiene iluminación también para que en horario nocturno los aviones y los helicópteros, tengan mayor visibilidad y se garantice una mejor seguridad», afirmó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Además, el aeródromo cuenta con sistemas de iluminación, señalización y drenaje, con el objetivo de reforzar la seguridad operativa. También se habilitaron oficinas de Migración y Extranjería, áreas de espera, estacionamiento y un muro perimetral.

Las autoridades indicaron que el espacio está destinado principalmente a la aviación general, incluyendo operaciones de emergencias médicas, vuelos de entrenamiento y turismo aéreo.

El nuevo aeródromo se incorpora a la red aeronáutica nacional, ampliando las capacidades operativas más allá de las principales terminales aéreas y facilitando la movilidad interna.

Asimismo, la infraestructura se integra a la modalidad de Cielos Abiertos, lo que permitirá la llegada de aeronaves provenientes de países de la región mediante procesos coordinados entre instituciones del Estado y bajo normativas vigentes.

«Aviación y turismo es una simbiosis, no podemos vivir sin el uno y el otro. El año pasado recibimos 4.1 millones de visitantes internacionales, precisamente vía aérea, y ahora estamos teniendo un incremento de la región centroamericana. En Semana Santa recibimos alrededor de 100,000 guatemaltecos, un 20 % de Honduras y más del 17 % de costarricenses, panameños, nicaragüenses, mexicanos y colombianos», expresa la titular de Turismo, Morena Valdez.

La inauguración forma parte de una estrategia que incluye otras iniciativas en el sector, como la modernización de aeródromos existentes y proyectos de infraestructura aeroportuaria en desarrollo.

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