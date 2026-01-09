Lanzan artefacto explosivo contra diputada en Congreso de Honduras y refuerzan seguridad tras ataque

Día a Día News

Honduras– Una detonación afectó a la diputada Gladys Aurora López, del Partido Nacional de Honduras, mientras se encontraba en el Congreso Nacional en Tegucigalpa. El incidente ocurrió minutos antes de una sesión extraordinaria convocada para abordar los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre.

La explosión impactó en la espalda y cabeza de López, quien cayó al suelo y fue trasladada de inmediato a un hospital privado de la capital, donde se encuentra fuera de peligro, según fuentes cercanas. La diputada estaba junto a otros legisladores cuando el artefacto fue lanzado desde el exterior del edificio.

En respuesta, la Policía Nacional Civil y el Ejército hondureño reforzaron la seguridad dentro y fuera del Parlamento. Los efectivos permanecen en el lugar mientras avanza una investigación sobre el ataque, que no fue anticipado por las autoridades.

El hecho se dio en medio de protestas de un grupo reducido vinculado al partido oficialista Libre, que reclamaba un recuento de votos bajo la consigna “voto por voto”. Esta movilización fue convocada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, militante de Libre, quien cuestiona los resultados oficiales de los comicios.

Redondo pidió al pueblo hondureño acompañar la sesión como “testigo directo” para garantizar la transparencia en el conteo de más de 19,000 juntas receptoras de votos. Su postura ha sido rechazada por las bancadas opositoras Nacional y Liberal, que ya reconocieron el resultado oficial.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, ganó la presidencia con el 40.26% de los votos y cuenta con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. Por su parte, la candidata de Libre, Rixi Moncada, obtuvo el 19.19%.

Asfura lamentó el ataque contra la diputada y condenó la violencia política. Durante una reunión con empresarios en San Pedro Sula, pidió respeto a la ley y llamó a construir un país en paz sin recurrir a la violencia ni al odio.

El ambiente político en Honduras sigue tenso tras las elecciones, con acusaciones cruzadas y un panorama incierto para la transición de gobierno, programada para el 27 de enero.

