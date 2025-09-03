Trump confirma 11 muertos vinculados al Tren de Aragua

Día a Día News

EEUU-–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque aéreo en el sur del Caribe contra una embarcación procedente de Venezuela, supuestamente cargada con drogas.

El ataque resultó en la muerte de 11 individuos, a quienes Trump calificó como «terroristas». El mandatario destacó que «ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido» durante la operación .

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump detalló que el ataque fue dirigido contra miembros del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana designada por Estados Unidos como «organización terrorista extranjera».

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), denunciando la presencia de hasta ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca de Venezuela .

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la operación, calificándola como un «golpe efectivo» contra el narcotráfico. Esta acción se produce en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región, con el despliegue de tres buques de guerra y alrededor de 4.000 marines en las últimas semanas .

Por su parte, el gobierno venezolano ha calificado el video del ataque como «propaganda generada por inteligencia artificial», rechazando la autenticidad de las imágenes difundidas por Estados Unidos .

Este incidente marca una escalada significativa en la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina, elevando las tensiones con Venezuela en un momento de creciente confrontación política y militar en la región.

#Internacionales | El presidente Donald Trump compartió un video mostrando un ataque letal contra una embarcación procedente de Venezuela, presuntamente operada por el Tren de Aragua. Según Trump, el operativo resultó en la muerte de 11 individuos asociados al cartel. pic.twitter.com/xWNeyL7IeI — Periódico Día a Día News (@diaadianewsSV) September 3, 2025

