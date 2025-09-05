EEUU restringirá visados a centroamericanos vinculados al Partido Comunista de China

Día a Día News

EEUU–El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visados para ciudadanos centroamericanos que, según Washington, participen en actividades en nombre del Partido Comunista de China (PCCh) que socavan el Estado de derecho en sus países.

El Departamento de Estado explicó en un comunicado que la medida permitirá negar visados a quienes, desde países centroamericanos, “dirijan, autoricen, financien, presten apoyo significativo o realicen actividades que debiliten el Estado de derecho” bajo la influencia del PCCh.

Según la cartera dirigida por Marco Rubio, estas restricciones ya se están aplicando a “varias” personas identificadas como involucradas en estas actividades. Además, tanto los afectados como sus familiares directos quedarán prohibidos de ingresar a Estados Unidos.

La diplomacia estadounidense no especificó a qué nacionalidades se aplicará la medida, pero defendió la política como un mecanismo para “contrarrestar la influencia de China en Centroamérica y detener sus intentos de subvertir el Estado de derecho”.

El Departamento de Estado agregó que la decisión reafirma el compromiso del presidente Donald Trump de proteger los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos en la región, y aseguró que continuará promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos que colaboren con el PCCh y desestabilicen el hemisferio.

