Juez federal de EE. UU. detiene deportación de diez menores guatemaltecos no acompañados

Día a Día News

EEUU–Un juez federal de Estados Unidos ordenó suspender temporalmente la deportación de diez menores no acompañados originarios de Guatemala, cuya edad oscila entre los 10 y 17 años. La decisión limita las acciones de la Administración del presidente Donald Trump mientras se evalúan los procedimientos legales en curso.

Según la sentencia, los menores están protegidos por leyes que garantizan derechos específicos a niños vulnerables, y su expulsión inmediata podría infringir estas disposiciones. La paralización de las deportaciones se mantendrá por 14 días o hasta que un tribunal decida lo contrario.

Los abogados de los menores habían solicitado al tribunal una medida temporal para preservar el estado actual mientras se desarrolla el proceso judicial. El juez Sparkle L. Sooknanan, designado por el expresidente Joe Biden, consideró “exigentes las circunstancias” y autorizó la suspensión de las deportaciones de manera inmediata.

La medida judicial se produce en medio de un debate más amplio sobre la política migratoria estadounidense. El senador demócrata Ron Wyden había señalado que la Administración planeaba expulsar a casi 700 menores guatemaltecos que ingresaron al país sin acompañamiento familiar.

Desde la Administración Trump, las autoridades defienden las expulsiones como parte de su estrategia migratoria. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior, indicó que desde el inicio del último mandato presidencial de Trump se ha reducido en 1,6 millones el número de inmigrantes sin documentación. Noem argumentó que estas acciones generan “calles más seguras, menor presión sobre escuelas y hospitales y mayores oportunidades de empleo para los estadounidenses”.

