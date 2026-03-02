Trump prevé que la ofensiva contra Irán se prolongue cerca de un mes

Día a Día News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la operación militar conjunta con Israel contra Irán podría extenderse alrededor de cuatro semanas, aunque no descartó que concluya antes de lo previsto.

En declaraciones al Daily Mail, Trump dijo que la ofensiva, denominada “Furia Épica”, avanza “según lo planeado” y que el ritmo de los ataques ha superado las expectativas iniciales. “Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará unas cuatro semanas… o incluso menos”, señaló.

Durante una entrevista con CNBC, el mandatario sostuvo que los bombardeos se desarrollan con éxito tras la eliminación de la cúpula iraní. En los ataques del sábado murió el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, junto a miembros de su entorno cercano, según confirmó el propio Trump.

Irán respondió con ataques contra Israel y contra países aliados de Washington en la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, donde Estados Unidos mantiene bases militares.

El Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) informó que tres militares estadounidenses murieron y cinco resultaron gravemente heridos durante la operación. Trump lamentó las bajas y expresó sus condolencias a las familias de los soldados caídos. “Lamentamos la pérdida de verdaderos patriotas que hicieron el máximo sacrificio por nuestra nación”, dijo desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

En un mensaje posterior difundido en su red Truth Social, el mandatario instó a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad. “Depongan las armas y tendrán inmunidad total o enfrenten una muerte segura. La muerte no será agradable”, advirtió. Aseguró además que “todo el mando militar de Irán ha desaparecido” y que las operaciones continuarán “con toda su fuerza” hasta alcanzar los objetivos establecidos.

Trump defendió la ofensiva como una acción necesaria para garantizar la seguridad de Estados Unidos y llamó a los “patriotas iraníes que anhelan libertad” a “recuperar su país”.

Mientras tanto, la oposición demócrata criticó la falta de consulta al Congreso antes de iniciar la ofensiva y acusó al Ejecutivo de actuar sin autorización legislativa.

Trump, quien durante la campaña de 2024 prometió evitar guerras prolongadas, insistió en que hará todo lo posible por evitar más pérdidas humanas, aunque advirtió que Estados Unidos “vengará a sus muertos y aplicará el golpe más duro contra los terroristas responsables”.

