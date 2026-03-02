Bitfinex Securities reanudará la emisión de bonos tokenizados de ALTERNATIVE

Bitfinex Securities, brazo regulado de Bitfinex y líder en la emisión y negociación de activos digitales tokenizados, reanudará las emisiones regulares de bonos tokenizados de ALTERNATIVE, un fondo de titulización con sede en Luxemburgo gestionado por MK Global Kapital Sàrl, anteriormente conocido como Mikro Kapital. El nuevo plan de emisión marca la continuación de la exitosa colaboración entre Bitfinex Securities y ALTERNATIVE, que ya ha dado lugar a la emisión de cuatro bonos tokenizados por un

total de 6,2 millones de dólares americanos y a la finalización del primer ciclo completo de bonos tokenizados en 2025.

Las emisiones han posicionado a Bitfinex Securities como un referente global para la tokenización de activos del mundo real (RWA), brindando a los emisores acceso a una base global de inversionistas y a estos, a valores transparentes habilitados por la blockchain.

Desde el inicio de la colaboración en 2023, se ha mantenido un historial operativo consistente en cuatro emisiones de bonos tokenizados (equivalentes a 6,2 millones de dólares), de las cuales tres bonos han vencido y se han reembolsado en su totalidad (equivalentes a 1 millón de dólares), y 20 pagos de cupones por un total de más de 1,1 millones de dólares. El éxito en el reembolso de todas las emisiones vencidas demuestra tanto la solidez del modelo de bonos tokenizados como la fiabilidad de la infraestructura de Bitfinex Securities.

Bitfinex Securities, regulada tanto en el Centro Financiero Internacional de Astaná (Kazajistán) como en El Salvador, proporciona la infraestructura de mercado integral que facilita la negociación de los bonos tokenizados de ALTERNATIVE, desde su emisión y cotización hasta su negociación en el mercado secundario. Esta infraestructura ofrece a los inversionistas mayor liquidez y flexibilidad, a la vez que garantiza el pleno cumplimiento normativo a lo largo de todo el ciclo de inversión.

Los bonos tokenizados emitidos por ALTERNATIVE estarán denominados en tokens Tether (USDt) vinculados al dólar americano y se liquidarán en Liquid Network, una cadena lateral de Bitcoin. Se espera que la emisión futura de bonos tokenizados de ALTERNATIVE supere los 10 millones de dólares. Todas las captaciones de capital, pagos de cupones y reembolsos de capital se realizarán en USDt, lo que proporcionará a los inversionistas una liquidación estable y transparente. Bitfinex Securities también

gestionará la incorporación de inversionistas y los procesos de reembolso. La emisión y gestión de tokens cuentan con el respaldo de Hadron, la plataforma de tokenización de activos de RWA de Tether.

Jesse Knutson, director de operaciones de Bitfinex Securities, afirmó: “Esta cotización forma parte de la estrategia general de Bitfinex Securities para ampliar su cartera de valores tokenizados y activos de RWA, conectando a inversionistas globales con instrumentos regulados basados en blockchain en una creciente gama de clases de activos y geografías. La plataforma ofrece hoy más de 250 millones de dólares en tokens de valores invertibles regulados y consolida su papel en la intersección entre la infraestructura financiera tradicional y la innovación blockchain”.

