Trump recorta el plazo a Putin para alto el fuego con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que reducirá el plazo de 50 días que había dado a Ucrania y Rusia para lograr un alto el fuego, alegando su frustración con la actitud del presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de la prolongada guerra.

“Estoy muy decepcionado con el presidente Putin”, declaró Trump durante una rueda de prensa previa a su reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Escocia.

“Me llevaba muy bien con él. Hablamos varias veces y creí que las cosas se habían resuelto, pero luego lanza cohetes sobre una ciudad como Kiev y mata a mucha gente”, afirmó.

Trump detalló que recortará el plazo inicialmente ofrecido (50 días) a un periodo más breve, sin precisar cuántos días exactos dará a partir de ahora. Afirmó que ya tiene una idea clara sobre cómo evolucionará la situación.

Hace dos semanas, el mandatario estadounidense había advertido que impondría aranceles del 100 % a Rusia y a cualquier país que comerciara con ella si no se lograba un acuerdo de paz con Ucrania.

Este endurecimiento de postura marca un giro en el tono del presidente estadounidense, quien hasta hace poco insistía en que su buena relación personal con Putin facilitaría una salida negociada al conflicto.

Además del conflicto en Ucrania, Trump confirmó que la reunión con Starmer también abordaría la crisis humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza. El encuentro se realizó en Turnberry, el campo de golf de Trump en Escocia, donde el presidente estadounidense subrayó que “alimentar a la gente” en Gaza es ahora su principal prioridad.

“La situación en Gaza es una de las principales razones por las que estoy aquí con el primer ministro Starmer”, explicó. “Basándome en lo que muestra la televisión, esos niños parecen tener mucha hambre. Hay mucha gente muriendo de hambre”.

Trump también reaccionó a los recientes comentarios del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien restó importancia a las escenas de desnutrición infantil en Gaza. Aunque no lo confrontó directamente, el mandatario estadounidense dejó clara su discrepancia con la visión de su homólogo israelí.

“Lo que busco es alimentar a la gente. No me importa si el Reino Unido reconoce o no a Palestina. Lo que me importa es que haya comida y ayuda para quienes lo necesitan”, insistió.

Mensaje a Hamás y advertencia sobre los rehenes

Durante sus declaraciones, Trump acusó a Hamás de utilizar a los rehenes como “escudos humanos” y advirtió que esa práctica podría obligar a Estados Unidos y a sus aliados a “hacer algo”. Aunque no especificó qué tipo de acción considera, dejó entrever que el uso de rehenes como protección complica los intentos de solución diplomática.

“Habrá que hacer algo”, repitió Trump, sin dar más detalles.

La visita de Trump a Reino Unido ocurre en medio de crecientes presiones sobre su gobierno para adoptar un papel más firme en la resolución de los conflictos internacionales, tanto en Europa del Este como en Medio Oriente.

El presidente norteamericano busca, por un lado, mostrar liderazgo en el conflicto ruso-ucraniano, y por otro, proyectar una imagen de humanidad ante la crisis en Gaza, desmarcándose parcialmente de la línea dura del gobierno israelí.

Aunque no anunció medidas concretas inmediatas en ninguno de los frentes, su tono y sus declaraciones apuntan a un reajuste estratégico en la política exterior estadounidense, en vísperas de un otoño marcado por intensas negociaciones diplomáticas.

