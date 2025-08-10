Turismo de conciencia como herramienta para sanar el mundo

Por Ismael Cala

En mis años de viajar por el mundo, he comprobado algo que va mucho más allá de la postal perfecta o la foto para redes sociales: cada lugar que visitamos nos transforma, si estamos dispuestos a abrir el corazón. Pero no solo nosotros nos transformamos. También podemos dejar una huella en las comunidades que nos reciben. Y aquí es donde entra en juego el turismo de conciencia.

El auge del turismo con propósito en 2025 no es una moda pasajera, sino un reflejo de un cambio de mentalidad colectivo. Hoy, más personas buscan algo más profundo en sus viajes: no solo desconectar, sino reconectar; no solo ver, sino comprender; no solo consumir, sino contribuir.

Cuando fundamos espacios como CalaMundos, nuestra intención no fue solo reunir personas en destinos hermosos. Fue crear experiencias transformadoras que invitaran a reflexionar sobre el propósito personal, pero también sobre el impacto social.

El turismo de conciencia tiene el potencial de impulsar economías locales, respetando culturas, fomentando el empleo digno y fortaleciendo tradiciones que de otro modo podrían perderse. Pero también sirve como semillero de liderazgo social: cuando un viajero se compromete con la realidad de otro, se vuelve más consciente de su propio poder para cambiar las cosas.

Pero el turismo consciente también es un acto de humildad. Es reconocer que no somos superiores por viajar, sino aprendices. Que no llegamos a imponer, sino a escuchar. Que las montañas, los ríos, los pueblos y las personas nos ofrecen su sabiduría para que también sanemos nuestras propias heridas: el estrés, la desconexión, la arrogancia de creer que podemos vivir aislados de los demás y de la naturaleza.

Creo firmemente que viajar con propósito es una herramienta poderosa para sanar el mundo, comenzando por nosotros mismos. Porque cuando nos movemos con conciencia, llevamos ese aprendizaje a nuestros hogares, comunidades y trabajos. Y así, poco a poco, contribuimos a un mundo más empático, justo y sostenible.

Por eso en noviembre volvemos a Bali con un viaje transformador para aquellas personas llamadas a reconectar con su ser superior en paisajes y lugares de ensueño. Si sientes ese llamado de espiritualidad (que va mucho más allá de la religión), te espero.

Viajar no solo cambia el mapa que tenemos en la pared. Cambia el mapa que llevamos en el corazón.

