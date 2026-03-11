El Salvador y EE. UU. firman acuerdo para cooperación en desarrollo de energía nuclear

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador firmó un memorándum de entendimiento con autoridades de Estados Unidos para fortalecer la cooperación técnica en el desarrollo de energía nuclear y en la creación del marco regulatorio que regirá esta industria en el país.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y director del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN), Daniel Álvarez, y por el director de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC), Ho K. Nie.

La firma se realizó durante la 38 Conferencia Anual de Información Regulatoria organizada por la NRC en Rockville, Maryland, un evento que reúne a más de 3,000 participantes de más de 40 países, entre representantes de gobiernos, industria y organismos internacionales.

De acuerdo con la embajada de El Salvador en Washington, el memorándum establece un mecanismo formal de comunicación e intercambio de información técnica, así como asistencia para que Estados Unidos acompañe al país en la construcción del marco regulatorio de su futuro organismo regulador nuclear. Este organismo está previsto que entre en vigencia en junio de 2026.

La embajadora salvadoreña en Estados Unidos, Milena Mayorga, participó como testigo de honor en la firma del acuerdo y señaló que el objetivo es avanzar en el desarrollo de energía nuclear segura, limpia y con fines pacíficos.

La diplomática también informó que durante la semana se realizarían reuniones con instituciones y aliados vinculados al sector para continuar el avance del programa nuclear salvadoreño.

El interés de El Salvador por impulsar este tipo de energía fue anunciado en marzo de 2023, cuando el país firmó un acuerdo de cooperación con la organización Thorium Energy Alliance, que promueve el uso de torio como combustible para la generación eléctrica.

Posteriormente, en mayo de 2025, el país recibió la primera misión SEED del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que evaluó aspectos relacionados con el desarrollo del programa nuclear. En ese proceso se mencionó la exploración de posibles ubicaciones en San Vicente y Chalatenango para la instalación de una planta.

Según autoridades salvadoreñas, el programa nuclear se plantea con fines comerciales y de generación de energía, tanto para el sector empresarial como para el ámbito gubernamental.

