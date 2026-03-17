Un nuevo análisis identifica más de 50 oportunidades de inversión

Más de 50 oportunidades de inversión podrían convertir los flujos de capital en prácticas empresariales lucrativas y positivas para la naturaleza, y contribuir con hasta 10,1 billones de dólares en ingresos empresariales anuales y ahorros de costes para 2030, según un nuevo informe del Foro Económico Mundial publicado hoy.

El informe, titulado «50 oportunidades de inversión para una nueva economía de la naturaleza» , elaborado en colaboración con Oliver Wyman, también destaca cómo el desajuste entre el riesgo ambiental y el flujo de capital representa un riesgo económico sistémico creciente y una importante oportunidad comercial perdida para las empresas.

Esto se produce en un momento en que los flujos de capital globales siguen estando profundamente desalineados. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( PNUMA ), se estima que anualmente se invierten 7,3 billones de dólares en actividades que degradan los ecosistemas, frente a los aproximadamente 220.000 millones de dólares invertidos en soluciones basadas en la naturaleza. Las 50 oportunidades de inversión que presenta el informe ofrecen enfoques que generan ingresos y reducen costes para cerrar esta brecha.

Al igual que ocurrió con el Acuerdo de París en materia de objetivos climáticos, la comunidad internacional se está quedando atrás en el cumplimiento de los objetivos de biodiversidad. Se necesitan nuevas medidas y estrategias innovadoras para alcanzar la meta de detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030.

«Necesitamos transitar hacia un sistema económico que genere prosperidad dentro de los límites planetarios», afirmó Sebastian Buckup, director gerente del Foro Económico Mundial. «Las industrias, incluido el sector financiero, buscarán esto no solo como un acto de responsabilidad social corporativa o inversión de impacto, sino porque tiene sentido desde el punto de vista empresarial».

A medida que las empresas se enfrentan a una mayor exposición a la escasez de agua, la degradación del suelo, la contaminación y una normativa medioambiental cada vez más estricta, los riesgos relacionados con la naturaleza ya no son preocupaciones abstractas de sostenibilidad, sino problemas financieros importantes que afectan a la rentabilidad a largo plazo.

Tras analizar aproximadamente 250 actividades empresariales, el informe identifica más de 50 oportunidades de inversión listas para recibir en 13 sectores de alto impacto, con el fin de contribuir a detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030.

Desde la agricultura de precisión y el hormigón sostenible hasta el reciclaje de baterías y la gestión del agua industrial, estas soluciones reducen la presión sobre la tierra, el agua y los recursos, al tiempo que generan crecimiento de los ingresos, ahorro de costes y mitigación de riesgos.

Caso práctico: Mezclas sostenibles de cemento y hormigón

Por ejemplo, el informe analiza las mezclas de hormigón sostenible como una oportunidad de inversión. Estas mezclas reducen la dependencia de materias primas recién extraídas al sustituir una parte con subproductos industriales reciclados o materiales de construcción recuperados. Ofrecen un rendimiento estructural similar al del hormigón tradicional, a la vez que ayudan a las empresas a cumplir con las normativas y la creciente demanda del mercado de soluciones de construcción de bajo impacto.

Estas mezclas también ofrecen una serie de beneficios para la naturaleza, como la reducción de la extracción de nuevos materiales, la disminución de la contaminación y la reducción de la intensidad energética necesaria para la producción de hormigón nuevo.

Si bien estos productos son comercialmente viables hoy en día y a menudo pueden integrarse en las instalaciones de producción existentes con una inversión de capital moderada, muchas mezclas sostenibles se venden a un precio más elevado que el hormigón convencional, ya que este último se beneficia de una logística establecida, economías de escala y otros factores similares que reducen los costos. A medida que se desarrollan las economías de escala y se reducen los riesgos de los modelos de negocio, el hormigón sostenible ofrece a los inversores la oportunidad de destinar capital a una solución rentable y lista para el mercado.

«En esencia, se trata de un desafío de asignación de capital», afirmó Derek Baraldi, director de Finanzas Sostenibles del Foro Económico Mundial. «Las instituciones financieras y las empresas que integran la naturaleza en su estrategia hoy en día no solo gestionan el riesgo, sino que se posicionan para obtener una ventaja competitiva».

El papel del capital y las instituciones financieras

Las instituciones financieras pueden contribuir a la expansión de estas soluciones proporcionando el capital que las empresas necesitan para invertir en nuevos procesos e instalaciones de producción. Asimismo, pueden reducir el riesgo mediante herramientas como préstamos vinculados a la sostenibilidad, garantías o financiación mixta, lo que permite que los materiales innovadores lleguen al mercado con mayor rapidez.

Para apoyar a las instituciones financieras que buscan invertir en soluciones que beneficien a la naturaleza, el informe describe cinco acciones prioritarias para que estas instituciones movilicen capital hacia oportunidades que generen un impacto positivo en el medio ambiente. Al fortalecer su conocimiento interno sobre la naturaleza, innovar en productos financieros, crear alianzas, mejorar el uso de datos y aprovechar los diálogos sobre la transición hacia una economía más sostenible para identificar oportunidades de inversión, las entidades financieras pueden desarrollar una sólida cartera de oportunidades que beneficien a la naturaleza y así ofrecer financiación tanto convencional como sostenible.

La actividad empresarial depende de un suministro fiable de agua, suelos fértiles, biomasa y servicios ecosistémicos como la polinización y la protección contra inundaciones. Los éxitos del sector ya generan valor a la vez que apoyan objetivos que benefician a la naturaleza, como la gestión del agua en la industria para combatir la escasez hídrica y las técnicas de agricultura de precisión que ahorran a los agricultores costes de insumos y reducen la escorrentía de fertilizantes hacia los cursos de agua. Reorientar los flujos de capital hacia inversiones que beneficien a la naturaleza, protejan la biodiversidad y ofrezcan rentabilidad financiera es fundamental para salvaguardar los sistemas naturales que sustentan la economía global.

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