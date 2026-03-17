Diego Urquijo: El emprendedor latino que ayuda evitar robos

Durante décadas, el sector retail ha aceptado una derrota silenciosa: el shrinkage o pérdida de inventario. Ya sea por robos, errores operativos o fallos logísticos, las tiendas asumen que una parte de su mercancía simplemente desaparecerá. Para gigantes como Macy’s, esta “fuga” representa más de 400 millones de dólares al año. Sin embargo, un emprendedor colombiano está cambiando las reglas del juego con inteligencia artificial.

Diego Urquijo es el fundador de URPE AI Lab. Desde su base en Georgia, EEUU, ha logrado lo que muchas consultoras tradicionales no pudieron: pasar de la vigilancia reactiva a la prevención predictiva. Su sistema no se limita a grabar un robo con cámaras; analiza miles de señales de datos en tiempo real para anticipar la pérdida antes de que ocurra.

La industria del retail en Estados Unidos perdió más de 142.000 millones de dólares en 2023. “El retail ha tratado el shrinkage como un costo fijo porque no tenía las herramientas para tratarlo como lo que realmente es: un problema de información”, afirma Urquijo.

Mientras que los sistemas tradicionales registran la pérdida meses después, durante el conteo físico, la IA de URPE detecta anomalías en el momento. Por ejemplo, si en una tienda específica ciertos productos muestran patrones de merma los jueves por la tarde vinculados a un turno de personal y una zona del local, el sistema genera una alerta inmediata para el equipo de operaciones. No se trata de reemplazar a los empleados, sino de darles “superpoderes” informativos para actuar a tiempo.

Aunque el acuerdo con una empresa Fortune 500 como Macy’s valida la tecnología a la escala más exigente, la visión de Diego Up trasciende los grandes almacenes. El objetivo de URPE AI Lab es democratizar estas herramientas para que las pequeñas y medianas empresas (pymes), que a menudo sufren el impacto del robo de manera mucho más crítica en sus márgenes, puedan protegerse con la misma eficiencia que un gigante de la Quinta Avenida.

Cinco claves para que las pymes combatan el ‘shrinkage’ con IA:

Para una pyme, la pérdida de inventario no es solo una cifra en un balance; puede ser la diferencia entre la supervivencia y el cierre. Aquí hay cinco puntos que los pequeños empresarios deben considerar:

1-Dejar de ver la pérdida como “normal”: el primer paso es entender que el robo y el error operativo no son costos fijos inevitables. Son problemas de visibilidad de datos que hoy tienen solución técnica.

2-Los datos ya están ahí, solo hay que leerlos: el punto de venta (POS), los registros de inventario y los turnos de personal generan “ruido”. La IA puede convertir ese ruido en señales claras para identificar dónde se está escapando el dinero.

3-Prevención versus vigilancia: una cámara de seguridad te muestra cómo robaron ayer; un modelo predictivo dice dónde hay un riesgo hoy. La clave para la rentabilidad es la anticipación.

4-Enfocarse en la operativa, no solo en el “ladrón”: el 21% de las pérdidas se deben a errores administrativos y el 29% a hurto interno. Optimizar los procesos y tiempos de reposición es tan vital como poner una alarma en la puerta.

5-Tecnología como apoyo al equipo: la IA no busca despedir empleados, sino alertarlos para que tomen mejores decisiones. Un equipo bien informado es la mejor barrera contra la merma.

La historia de Diego y Macy’s demuestra que la innovación real en IA no viene necesariamente de los grandes integradores tecnológicos, sino de hipótesis claras y ejecución ágil. Ahora, esa misma potencia predictiva se prepara para blindar los estantes de los negocios locales.

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