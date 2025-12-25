Estreno de Stranger Things 5 Volumen 2 llega hoy a Netflix

Día a Día News

La esperada segunda parte de la quinta y última temporada de Stranger Things se estrenó este jueves 25 de diciembre en Netflix, generando expectativa entre los fanáticos salvadoreños y de toda Latinoamérica.

La plataforma de streaming liberó los tres nuevos episodios que conforman el Volumen 2 a partir de las 7:00 p. m. (hora de El Salvador), en una jugada de programación que coincide con las celebraciones navideñas.

La producción estadounidense, una de las series más vistas en la historia de Netflix, continúa la trama ambientada en Hawkins, Indiana, donde los jóvenes protagonistas enfrentan desafíos cada vez más oscuros y peligrosos antes del cierre definitivo de la historia.

El Volumen 2 está compuesto por tres episodios, que continúan el desarrollo de los eventos iniciados con los capítulos del Volumen 1, estrenado en noviembre.

Estos nuevos capítulos mantienen la narrativa de suspenso, acción y elementos sobrenaturales característicos de la serie.

Netflix mantiene un esquema de estreno sincronizado para esta fase de la temporada final. En Latinoamérica, los nuevos episodios estuvieron disponibles simultáneamente a las 7:00 p. m. en El Salvador, México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Tras este lanzamiento, la historia se cerrará con un episodio final independiente, programado para el 31 de diciembre de 2025, que marcará el desenlace total de Stranger Things 5.

Los nuevos capítulos ya están disponibles en el catálogo de Netflix y pueden verse de inmediato, siempre que el usuario cuente con una suscripción activa en la plataforma.

