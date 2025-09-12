Una alianza histórica entre dos potencias de la música

Dos instituciones vivas de la música latina unen fuerzas para estrenar “Mi Mundo Al Revés”, una cumbia que celebra el puente cultural entre la salsa colombiana y la cumbia mexicana. La colaboración entre Grupo Niche y Grupo Cañaveral reúne décadas de oficio, repertorios inmortales y una energía de escenario que convoca a varias generaciones en un mismo coro. Producida por JoséAguirre y Emir Pabón, y parte del tributo a la leyenda HumbertoPabón, la canción cuenta con una instrumentación vibrante, una base rítmica que invita al baile y un arreglo que dialoga de tú a tú entre la cadencia de Niche y el pulso cumbiero, “Mi Mundo Al Revés” es una pieza concebida para los grandes escenarios: un cruce de caminos donde la percusión se enciende, los coros responden y las melodías cuentan historias de ida y vuelta por América Latina.

Esta gran junta no es casualidad: es la convergencia de dos casas sonoras que han definido el ADN tropical del continente. Grupo Niche, referente absoluto de la salsa hecha en Colombia, aporta su sello de arreglos contundentes y lírica entrañable. Fundado en 1979 en Bogotá por el maestro Jairo Varela y radicado desde 1983 en Cali, el grupo ha construido un legado que incluye himnos como “Cali Pachanguero”, “Una Aventura”, “Busca por Dentro” y “Gotas de Lluvia”. A lo largo de su historia, han conquistado escenarios en todo el mundo y se han hecho acreedores a reconocimientos como el Grammy y el Latin GRAMMY por 40 (2020–2021) y el Latin GRAMMY 2023 por NicheSinfónico, junto a la Orquesta Sinfónica de Colombia.

Grupo Cañaveral, por su parte, nació en 1995 de la mano del maestro Humberto Pabón Olivares y hoy es liderado por Emir Pabón. Es una de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia mexicana, con una trayectoria que ha revitalizado el género a través de colaboraciones de alto nivel y un repertorio que forma parte del ADN musical de México. Éxitos como “Tiene Espinas el Rosal”, “No Te Voy a Perdonar”, “Hasta el Cielo Lloró” y “Echarme al Olvido” suman más de 3 mil millones de reproducciones globales, múltiples certificaciones de diamante, platino y oro, y presentaciones en México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

En “Mi Mundo Al Revés”, el vértigo dulce de un amor que descoloca se convierte en un viaje sonoro de precisión rítmica impecable, con la esencia festiva y contagiosa de la cumbia en el centro de su propuesta. Es un tema pensado para el baile, pero también para la memoria: para quedarse en las fiestas, en las playlists y en los corazones.

Esta colaboración funciona como una declaración de intenciones: preservar lo esencial del sonido clásico y, al mismo tiempo, proponer una escritura contemporánea que conversa con audiencias globales. Cuando Niche y Cañaveral comparten tarima y estudio, el mapa musical latinoamericano se acomoda a una misma latitud: la de la fiesta con propósito y la de la artesanía musical que no pasa de moda. “Mi Mundo Al Revés” ya está disponible en todas las plataformas de música digital.

